Madagascar: ENEM - Coopération en vue avec La Réunion

Préparer à une carrière maritime et assurer la mise à jour des compétences des gens de mer. C'est le rôle et le but de l'École nationale d'enseignement maritime (Enem) de Mahajanga. Elle a été créée en 1962 et forme des étudiants ainsi que des marins stagiaires.

De 2009 jusqu'en 2023, plus de deux mille sept cent trente-quatre emplois ont été créés, principalement dans la filière bleue. Et plus de onze mille sept cent cinquante-un postes de spécialisation marines ont été dispensés.

Aujourd'hui, la région Boeny projette une amélioration des prestations de cet établissement et entend tisser une nouvelle coopération avec l'ile de La Réunion. Le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, a profité de son entrevue avec le directeur de l'École d'apprentissage maritime de La Réunion (Eamr), Sami Ouadrani, et le directeur de la plateforme Eco pêche de La Réunion, Rémy Lannuzel, pour discuter de cette éventuelle coopération, le vendredi 16 février, au bloc administratif à Ampisikina.

« La région est fière d'avoir l'Enem car c'est la seule école du genre à Madagascar. Nous souhaitons élargir la formation des étudiants marins dans d'autres domaines techniques, uniquement liés à la voile. Une formation en soudure sous-marine serait également nécessaire en cas d'accident en pleine mer. Mais surtout, l'École a besoin d'une mise à jour du 'navigation simulator' pour pouvoir s'adapter à la technologie actuelle. Des stages d'étudiants marins à l'Eamr de La Réunion permettront aussi aux élèves de se développer », propose le gouverneur de Boeny.

De son côté, le directeur de l'Eamr constate : « Le simulateur utilisé auparavant par l'établissement a été abandonné par la Météo et devrait être remplacé. Nous sommes venus pour consulter votre avis sur les éléments de coopération que vous souhaitez améliorer sur l'Enem. Nous sommes conscients de l'importance de l'Enem dans la région. Nous louons les efforts du directeur de l'école pour sa capacité à former des élèves marins avec ces matériels vétustes. »

Une visite de l'École nationale d'enseignement maritime a été organisée, samedi, pour effectuer un état des lieux. Pour terminer, le directeur de l'Eamr a alors proposé un voyage d'études croisé entre les étudiants de l'Enem et ceux de La Réunion.