Madagascar: Tennis de table / Mondiaux - Madagascar s'incline devant le Japon

La chance de l'équipe malgache est de plus en plus mince. Madagascar encaisse une deuxième défaite lors de son troisième match à la 47e édition du championnat du monde par équipe à Busan, en Corée du Sud. L'équipe malgache enregistre, après trois matchs, deux défaites et une victoire. Après la défaite d'entrée contre la République tchèque (1-3) et la victoire contre le Nigeria lundi (3-1), le trio malgache s'est plié (0 à 3) hier, devant la formation japonaise, la favorite du groupe 5. La victoire des Japonais a été à sens unique.

Lors du premier match, le champion d'Afrique en double et champion d'Afrique de l'Est, Fabio Rakotoarimanana, s'est incliné devant Tomokazu Harimoto par 0 à 3 (11/5, 11/4, 11/3). En deuxième match, Antoine Razafinarivo, champion d'Afrique en double et vice-champion d'Afrique de l'Est, a encore fait preuve de résistance au premier set (13/15) face à Hiroto Shinozuka. Ce dernier a par la suite ravi sans complexe les deux derniers sets (11/9 et 11/3. Et le multiple médaillé d'or des Jeux des Iles de l'océan Indien, Jonathan Nativel, n'a pas de son côté fait le poids contre Yuka Tanaka avec un score final de 0-3 (1/11, 7/11, 5/11).

Sans enjeu

L'unique victoire contre le Nigeria ne sera plus suffisante pour valider le ticket pour les seizièmes de finale. Le Japon se hisse en pole position provisoire après un parcours sans faute de trois victoires en trois matches. Le pays du Soleil levant est talonné par le Taipei, qui a disposé de la République tchèque, hier par 3 à 2. Et cette équipe européenne, qui occupe la troisième place, affrontera le Nigeria ce mardi.

Madagascar jouera son dernier match sans enjeu, ce jour, contre le Taipei. Seuls les trois mieux classés des huit groupes se qualifieront en seizièmes de finale de ce sommet mondial par équipe. Les leaders du groupe se propulseront directement en huitièmes de finale, tandis que les nations classées deuxièmes et troisièmes de chaque poule joueront les seizièmes.