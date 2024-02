Madagascar: Musique - Reko Band prévoit une tournée européenne

Cinq ans sur scène. Le groupe Reko Band, figure incontournable de la scène musicale malgache, célèbre son cinquième anniversaire avec une annonce des plus excitantes : une première tournée européenne est prévue pour les mois de mai et juin à Paris, en Allemagne et en Suisse. Une occasion tant attendue par les fans de la diaspora, mais également une opportunité inestimable de partager la richesse de la culture musicale malgache avec un public international.

« Beaucoup de nos fans à l'étranger attendent simplement un concert en Europe. Et pour cet anniversaire, nous avons reçu des demandes pour des spectacles à l'étranger. Cette année, notre regard se tourne vers l'international. Déterminés à partager notre passion et notre vision avec des publics divers à travers le globe. La route est tracée, le chemin continue. Nous sommes prêts à embrasser chaque étape de cette nouvelle aventure », souligne Fy Rasolofoniaina, le leader vocal du groupe.

Reko Band, reconnu comme un pionnier du folk progressif à Madagascar, a marqué son parcours musical avec trois trophées musicaux nationaux. Leurs chansons emblématiques telles que «Mitonia», «Hafa mihitsy», «Tiako ianao» et bien d'autres, véhiculent des messages de sagesse et de simplicité, reflétant l'authenticité de leur art. « Nous avons pour ambition de véhiculer des messages sincères, profonds et authentiques qui touchent le coeur et l'âme, pour inspirer ceux qui les écoutent », explique-t-il.