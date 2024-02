Afrique de l'Ouest: Sud du Sénégal - Comment Ziguinchor compose sans son maire, l'opposant Ousmane Sonko, en prison

Au Sénégal, c'est le temps des concertations après le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Le président Macky Sall a promis des consultations pour l'organisation du scrutin « dans les meilleurs délais ». Parallèlement, la coalition qui soutient Bassirou Diomaye Faye réclame toujours la libération de son candidat, et celle du leader de l'ex-parti Pastef, Ousmane Sonko, détenu à Dakar depuis juillet 2023. L'opposant est maire de Ziguinchor dans le sud du pays depuis deux ans. À la mairie de la commune, il est un absent... bien présent. Reportage.

La porte capitonnée du bureau du maire est fermée. Abdou Sané est conseiller municipal de l'ex-parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), à Ziguinchor. La mairie « fonctionne normalement » dit-il : « Ousmane Sonko a toujours eu le réflexe de mettre en place une équipe conséquente - au-delà de l'affection, peut-être -, mais du point de vue du fonctionnement, chacun s'acquitte pleinement de ses missions. On ne sent pas son absence ».

La mairie compte 16 adjoints et 80 conseillers municipaux, une écrasante majorité est issue de l'ex-parti Pastef, formation dissoute en juillet 2023.

Ce jour-là, une réunion est consacrée au budget. Une séance présidée par Djibril Sonko - sans lien de parenté avec Ousmane Sonko - deuxième adjoint au maire. « On s'est engagé à gérer la mairie et à mettre les populations dans de meilleures conditions, explique l'élu. C'est également un engagement vis-à-vis du maire, compte tenu de sa situation et compte tenu de sa vision. Moi, j'ai cherché à plusieurs reprises à le rencontrer mais c'est compliqué pour avoir un permis de visite de l'administration... Pas de contact direct. »

Ousmane Sonko avait été élu avec son programme Burok, « le travail ». Mais l'absence du maire freine des projets, estime pour sa part Dame Bèye, conseiller municipal de la coalition au pouvoir, au Sénégal, Benno Bokk Yakaar : « Depuis presque 2 ans, nous avons noté beaucoup de retard dans l'exécution des programmes et projets qui ont été soumis aux Ziguinchorois par le maire Ousmane Sonko. »

Parmi les priorités exprimées par les habitants : l'emploi, le réseau routier, ou encore l'assainissement.