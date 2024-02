Algérie: GECF - Le Sommet d'Alger aura un rôle essentiel face aux défis énergétiques mondiaux

ALGER — Les différentes thématiques à l'ordre du jour du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu du 29 février au 2 mars en Algérie, conféreront une singularité remarquable à cet évènement qui devra jouer, face aux défis de la scène énergétique mondiale, un "rôle crucial" et influencer le paysage énergétique international tout en mettant en lumière la place pionnière de l'Algérie dans ce domaine, a indiqué un expert stratégique international en énergie.

"Le Sommet d'Alger se distinguera par les multiples sujets qui seront évoqués, y compris les développements géopolitiques, économiques et politiques, notamment au Moyen-Orient, outre les défis énergétiques critiques et le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique", a expliqué à l'APS, Dr Umud Shokri, chercheur et professeur invité à l'Université George Mason aux Etats-Unis.

Dr Umud Shokri a estimé, dans ce sens, que l'Algérie "est un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale grâce à ses ressources naturelles et au développement des énergies renouvelables dans l'objectif de réduire sa dépendance aux ressources traditionnelles et de diversifier les sources d'énergie dans le cadre d'un programme national de transition énergétique", mettant en avant, également, la capacité de l'Algérie de doter l'Europe en électricité solaire distribuable.

Soulignant que la stratégie globale du GECF visait à ériger le gaz naturel en ressource indispensable au développement global et durable, le même expert a indiqué que le Sommet d'Alger "se veut un catalyseur essentiel pour la promotion de cette vision".

Le Sommet contribuera, aussi, de manière efficiente aux débats en cours sur la réduction des gaz à effet de serre et la garantie du développement durable, tout en soulignant le rôle "indispensable" du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et la facilitation de la transition vers des systèmes énergétiques à faibles émissions, a-t-il expliqué.

Et d'ajouter que le Sommet joue un "rôle primordial dans la promotion du gaz naturel, et de ses avantages écologiques et économiques, le renforcement du débat et de la coopération entre les pays membres pour influencer l'agenda énergétique mondial", selon le même expert qui a rappelé que le secteur du gaz naturel, à travers le monde, était aujourd'hui confronté à de nombreux défis, dont les pressions revendiquant des normes environnementales plus strictes, d'où la nécessité de réduire les émissions et d'améliorer la durabilité.

Le deuxième défi consiste, quant à lui, en la recrudescence des problèmes auxquels fait face l'industrie gazière du fait de la transition vers un carburant à faible teneur en carbone à cause des changements climatiques, ce qui exige, a-t-il dit, "des dépenses importantes en termes d'infrastructures de base et de technologies alternatives".

Eu égard à la dépendance considérable de l'industrie des technologies, la cybersécurité est devenue désormais "une grande préoccupation requérant des mesures strictes pour la protection des actifs numériques", selon M. Shokri qui a souligné que la réduction des coûts de fabrication représentait actuellement "un obstacle entravant la préservation de la compétitivité face aux défis du marché".

Afin d'y remédier, l'expert a recommande d'"adopter une approche multidimensionnelle favorisant l'innovation technologique, la soumission aux résolutions, la durabilité environnementale et l'efficience financière", d'autant que l'industrie gazière mondiale passe actuellement par une "mutation majeure".

Selon les prévisions du GECF concernant le marché gazier international à l'horizon 2050, le commerce mondial du gaz naturel devra augmenter de 36%, appuyé principalement par le gaz naturel liquéfié (GNL), sachant que la région de l'Asie et l'Océan pacifique occupent toujours la première place en termes d'exportations du GNL.