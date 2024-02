Algérie: Arkab remet un message écrit du président de la République à son homologue vénézuélien

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a été reçu lundi à Caracas, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le président de la République bolivarienne du Venezuela, M. Nicolas Maduro Moros, auquel il a remis un message écrit qui lui a été adressé par le Président Tebboune, indique mardi un communiqué du ministère.

Lors d'une visite de travail qu'il effectue au Venezuela, chargé par le président de la République, M. Arkab a transmis au président de la République du Venezuela, les salutations fraternelles de M. le président de la République et a évoqué avec lui les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'énergie, précise la même source.

Dans ce cadre, M. Arkab a affirmé que "le président de la République mise sur une participation active de la République du Venezuela à ce sommet et sur sa contribution à la promotion des valeurs de solidarité entre les membres des Etats membres du forum, dans le but de renforcer le dialogue, d'intensifier les concertations et de poursuivre le processus de développement de ses ressources en gaz et son industrie gazière en général". Il a en outre réaffirmé "sa volonté de développer les relations historiques qui unissent les deux pays dans tous les domaines et de poursuivre la coordination et la consultation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Lors de cette rencontre, M. Maduro a chargé le ministre Arkab de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, soulignant "la détermination de son pays à renforcer les relations de coopération avec l'Algérie et de les hisser vers de plus larges perspectives et à tous les niveaux de la chaîne de valeur du secteur des hydrocarbures, notamment le développement de l'industrie gazière, la formation et l'échange d'expertises entre les entreprises des deux pays", selon la même source.

Le ministre a été, par ailleurs, reçu par son homologue vénézuélien, qui occupe également le poste de président directeur général de la compagnie vénézuélienne de pétrole M. Pedro Rafael Tellechea.

Les deux parties ont également examiné l'état des relations de coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans les domaines de la recherche, de l'exploitation, de la production des hydrocarbures, de la pétrochimie et de la maintenance dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

M. Arkab a, en outre, abordé avec son homologue vénézuélien d'autres volets de coopération relatifs à la formation et l'échange d'expertises entre Sonatrach et la compagnie vénézuélienne de pétrole (PDVSA), conclut le communiqué.