Congo-Brazzaville: Danse - Un atelier pratique avec Vilma Pritrinaite autour du livre

Dans le cadre du projet « To tanga buku, lirelibr'ensemble, les ponts entre nous » que pilotent les ateliers Sahm, un atelier de danse est offert à tout artiste désirant vivre une nouvelle expérience dans sa pratique artistique.

Ouvert gratuitement à tous, l'atelier de danse se tiendra du 23 février au 23 mars aux ateliers Sahm. « Les inscriptions sont ouvertes au secrétariat des ateliers Sahm ou à distance par le contact : +242064876796 », a indiqué l'espace culturel. Ce programme de danse contemporaine et performance organisé avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International sera animé par la chorégraphe, danseuse et comédienne lituanienne, Vilma Pritrinaite.

Elle travaillera avec des danseurs de Brazzaville qui seront prochainement sélectionnés, afin de peaufiner leur capacité à intégrer le livre dans leur création. L'objectif est d'enrichir la capacité technique et chorégraphique des participants ainsi que d'encourager les artistes à diversifier les sources d'inspiration pour leurs créations, en adoptant la piste de la littérature qui regorge autant de thèmes à explorer. Au terme de ce séjour de travail, Vilma Pritrinaite aura également l'occasion de faire découvrir son talent et son travail au public brazzavillois lors d'un spectacle solo intitulé « When you're in your forest always remenber you're not alone » qui aura lieu aux ateliers Sahm.

Après les études en gymnastique, Vilma Pitrinaite est formée et travaille en tant que danseuse permanente au sein d' Aura, la plus importante compagnie de danse contemporaine en Lituanie. Désireuse d'élargir ses horizons, elle arrive en France où elle travaille en tant que danseuse et comédienne avec les compagnies Mises en scène, Saut l'ô, compagnie de l'Imprimerie, collectif Ni vues ni connues et continue de pratiquer la danse classique en tant qu'auditrice libre au sein du Jeune ballet du conservatoire de danse d'Avignon.

Repérée au festival Aerowaves, elle crée plusieurs pièces témoignant d'une audace, d'une fantaisie et d'un sens inné du décalage. Aujourd'hui, Vilma Pitrinaite se penche sur la figure du rebelle, en empruntant avec admiration et humour aux codes du rap, puis en puisant avec soin et sérieux à l'énergie des mouvements contestataires et de résistance des pays de l'Est.

