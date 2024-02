Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Les meneurs annoncent de nouveau la couleur

Chiheb Zoghlami et la JSO révélation de la ligue 2

Dans l'optique du final du championnat, les locomotives du classement n'ont pas ménagé leurs efforts et ont surtout amorcé le coup de reins qu'il fallait...

La 16e ronde nous a donc apporté des éléments de réponse quant à la capacité des postulants aux premières loges à se maintenir, à enchaîner et surtout à gagner et s'imposer contre vents et marées. En l'état, il faut avoir les coudées franches et un mental d'acier pour aller au bout en Ligue 2. Certains ont ainsi lâché prise dès le début (le cas de l'AS Rejiche), d'autres n'ont vraisemblablement plus les moyens (n'est-ce pas le cas de la JSK?). Et enfin, certains se réveillent sur le tard, l'exemple du SG, alors que les outsiders ambitieux font actuellement tout le charme de cette compétition, avec des clubs tels que la JSO, Korba, l'ESJ et Moknine qui devancent plus d'un supposé poids lourd au classement.

La L2, c'est peut-être l'antichambre de l'élite mais elle n'a rien à envier à la Ligue 1. La preuve, celui qui «descend» n'est pas sûr de revenir en Ligue 1, vu la concurrence qui fait rage en Ligue 2 actuellement. D'ailleurs, à ce propos, un club historique tel que l'AS Marsa en apporte forcément la preuve, après avoir rongé son frein en L2 et même en L3 avant de retrouver la L1. Voilà pour l'état des lieux, et à présent survolons à nouveau les péripéties de la dernière journée, avec des clubs qui se positionnement, d'autres qui calent et enfin un groupe qui semble accuser le coup et s'en remettre à la fatalité...

Dans le sillage de la Zliza

Sans transition, passons au vif du sujet. En poule B, l'ES Zarzis caracole désormais avec une longueur d'avance sur une Zliza qui n'a, cependant, pas encore dit son dernier mot. Sur le podium toujours, l'on retrouve l'incontournable Croissant Chebbien qui reste à l'affût, alors que, désormais, la Stayda est maintenant en embuscade au pied du podium. Voilà pour les avant-postes, alors que volet ventre mou de la hiérarchie et clubs à la traîne, c'est une toute autre histoire, toujours volet groupe B. Bref, de la 7e à la 12e place, il suffit d'une victoire et ça repart, alors que l'ASR est irrémédiablement condamnée.

La JSO fait honneur à son statut d'outsider

Dans le groupe A maintenant, Jendouba semble hors d'atteinte. Et pour cause, JS sait aussi voyager outre le fait de se montrer quasi intraitable à domicile. Dans les faits, Jendouba Sport a fait l'essentiel à Msaken, en terrain forcément hostile. Au final, les nordistes consolident, s'envolent et se positionnent davantage. A son tour, la JSO, révélation de la saison, n'a pas faibli à la réception du Sporting de Ben Arous. Vite fait bien fait, El Omrane, c'est du solide.

Toujours chapitre clubs meneurs, le CSHL ne fléchit pas et maintient la pression sur le leader jendoubien. Passons à présent aux chocs entre voisins. Jour de derby pour les Verts qui ont su se montrer conquérants à Radès. En clair, le CSHL garde la main. Autre derby, celui du Sahel, a tenu ses promesses. Entre Kalaa et l'Espoir, à chacun sa mi-temps. KS mène (2-0), puis l'ESHS revient par deux fois et arrache une parité au bout de l'effort. Enfin, toujours volet groupe A, la pelouse du stade Hamda Laouani n'a pas porté chance à la JSK, contrainte au nul à la réception du CS Korba.