Afrique: L'EST se prépare pour la reprise - Tka et Chaâlali avec le groupe

C'est la toute dernière ligne droite pour le coach "sang et or", le Portugais Miguel Cardoso, pour qui les choses sérieuses commenceront dès ce samedi soir où il aura enfin l'occasion de disputer son premier match officiel à la tête de l'Espérance et découvrir l'ambiance de la Champions League africaine. Pour rappel, l'EST sera l'hôte de l'ESS, ce samedi (20h00), en match comptant pour la 5e journée de la phase de groupes de la C1 africaine.

Hormis le public "sang et or" qui sera peu nombreux (un quota de 1.500 supporters), les "Sang et Or" évolueront comme à la maison puisque c'est l'Olympique de Radès qui ouvrira exceptionnellement ses portes pour accueillir ce classico tunisien au parfum africain.

Pour le coach "sang et or", les nouvelles au début de cette semaine du match sont plutôt bonnes. En effet, l'infirmerie se désemplit à son grand bonheur. Houssem Tka et Ghailane Chaâlali ont réintégré le groupe, hier, et seront fin prêts pour la reprise de la compétition, avec l'explication de ce samedi contre l'ESS, notamment.

Pour rappel, Houssem Tka s'est blessé aux entraînements juste avant le match amical disputé contre l'USM, alors que Ghailane Chaâlali a contracté une blessure lors du test face à la formation marocaine de "Chabab Essoukhour Assouada". Un test, rappelons-le, qui avait été disputé dans le cadre du stage qu'avait effectué l'équipe à Casablanca.

%

Une large victoire devant l'AS Oued Ellil

L'EST a disputé, samedi dernier, un match amical contre le club divisionnaire, l'Avenir Sportif d'Oued Ellil. La rencontre s'est soldée par une large victoire des "Sang et Or" sur le score sans appel (5-0). Les buts de la victoire ont été l'oeuvre de Rodrigo Rodrigues (auteur d'un doublé), Mohamed Ali Ben Hammouda qui a retrouvé la forme sous la houlette de Miguel Cardoso, la dernière recrue Roger Aholou et Onuche Ogeblu.

Avec ce test, l'EST a clôturé la série des matches amicaux et attaque cette semaine la toute dernière ligne droite de sa préparation. Avec le retour de Chaâlali et Tka, deux renforts de taille pour l'entrejeu, et la forme de Ben Hammouda et Rodrigues, le nouveau coach "sang et or" a toutes les cartes en main pour réussir ses débuts avec l'EST.