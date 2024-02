Afrique: Chambre de commerce et d'industrie - La Tunisie parmi les 8 premiers pays africains à lancer la Zlecaf

Organisé à l'initiative de la Ccit, cet événement ambitionne d'explorer les techniques d'analyse des listes de concessions tarifaires soumises par les pays membres de la Zlecaf, et de maîtriser les techniques d'utilisation de l'outil E-tariff book. Une plateforme digitale permettant de déterminer les avantages tarifaires appliqués.

«Accord Zlecaf : Analyse des concessions tarifaires et nouvelles mesures appliquées sur la libéralisation des échanges commerciaux », tel est le thème d'un atelier technique qui se tiendra, le 29 février 2024 à Tunis, annonce la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (Ccit) dans un communiqué publié hier à Tunis.

Organisé à l'initiative de la Ccit, cet événement ambitionne d'explorer les techniques d'analyse des listes de concessions tarifaires soumises par les pays membres de la Zlecaf, et de maîtriser les techniques d'utilisation de l'outil E-tariff book. Une plateforme digitale permettant de déterminer les avantages tarifaires appliqués.

Il s'agit également de comprendre la démarche de l'initiative du commerce guidé et le principe de réciprocité, ainsi que l'actualité des règles d'origine approuvées lors de la dernière réunion de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf).

La Tunisie a adhéré à l'initiative «Commerce guidé», lancée depuis le 7 octobre 2022, par le Secrétariat de la Zlecaf, à l'occasion de la tenue de la 10e réunion du Conseil des ministres chargés du commerce de cet accord, les 7 et 8 octobre 2022 au Ghana.

La Tunisie fait partie des 8 premiers pays africains (Egypte, Ghana, Cameroun, Rwanda, Kenya, Tanzanie et l'île Maurice) qui se préparent à lancer la Zlecaf, et ce, dans le cadre de ladite initiative, d'après le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Concrètement, le secrétariat de la Zlecaf a mis en place 5 critères pour accepter l'adhésion d'un pays à l'initiative «Commerce guidé»; à savoir l'envoi de l'offre tarifaire des biens temporaires, le choix des entreprises exportatrices et les produits à exporter, la création d'un comité Ad hoc pour assurer le suivi de l'initiative et la coordination avec le comité créé par le secrétariat à cette fin, outre la publication d'un texte juridique relatif à l'offre tarifaire temporaire.

Entrée en vigueur depuis le 30 mai 2019, la Zlecaf vise à créer la plus grande zone de libre-échange au monde ayant le potentiel de rassembler plus de 1,2 milliard de personnes avec un PIB de plus de 2 500 milliards de dollars.

La Tunisie a officiellement adhéré, le 22 juillet 2020, à cette zone continentale. Selon la Commission économique pour l'Afrique (CEA), la mise en oeuvre de la Zlecaf pourrait augmenter le commerce intra-africain de 52,3 % en supprimant les droits de douane à l'importation, et le doubler si les obstacles non tarifaires sont réduits.