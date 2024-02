Soudan: Crise au pays - Une conférence humanitaire prévue en avril à Paris

La France accueillera en avril une conférence humanitaire visant à apporter une aide au Soudan, un pays dévasté par les conflits.

La déclaration a été faite le 14 février par le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourne. "Nous organiserons une conférence humanitaire à Paris, le 15 avril, pour le Soudan et les pays voisins afin de contribuer à résoudre cette crise humanitaire dramatique ", a-t-il déclaré lors d'une audition à l'Assemblée nationale. "Elle ne doit pas devenir une crise oubliée", a-t-il ajouté. La crise humanitaire au Soudan a atteint des proportions alarmantes, avec environ 5 millions de personnes déplacées en raison de conflits armés dévastateurs. Ces déplacements massifs ont créé un contexte complexe.

Depuis avril 2023, le conflit entre le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, et Mohamed Hamdan Dagalo, le commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, a fait des milliers de morts et déclenché une catastrophe humanitaire dans le pays. Les combats ont contraint plus d'un million de Soudanais à quitter le territoire pour se réfugier dans les pays voisins. Au Soudan, les combats ont poussé 1,6 million de personnes à fuir à l'étranger, dont beaucoup vers le Tchad et l'Egypte voisins. Les affrontements ont également fait 6,1 millions de déplacés dans le pays, selon l'Organisation des Nations unies (ONU) dans un rapport publié à la mi-février.

Environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide, dont près de 18 millions sont confrontées à une insécurité alimentaire aigüe, à en croire les chiffres de l'ONU. À ce jour, la France a apporté une aide de 41,3 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires des communautés au Soudan et des réfugiés soudanais dans les pays voisins, en matière de santé, de sécurité alimentaire, de nutrition, d'hygiène, d'abris et de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Stéphane Séjourné a également souligné que sur le continent africain, la France se tenait "en appui des organisations régionales africaines pour faciliter les sorties de crises".