Tunisie: Neuromarketing - Un accès direct vers le cerveau des clients

A l'heure où les entreprises tunisiennes cherchent à conquérir des parts de marché, une révolution silencieuse s'installe dans le monde du marketing : le neuromarketing. Une approche novatrice qui va au-delà des méthodes conventionnelles pour offrir aux marques tunisiennes l'opportunité d'établir des expériences client mémorables, simples et efficaces.

Le neuromarketing, une discipline qui se déploie à l'intersection de la neuroscience et du marketing, est devenu la clé maîtresse pour comprendre et influencer les comportements d'achat.

Dans ce contexte, Abir Jlassi Sdiri, experte internationale en digital et e-business, nous explique que le neuromarketing, en termes simples, est l'application des principes de la neuroscience à la compréhension et l'analyse du comportement du consommateur ou utilisateur, si on parle de plateformes, d'e-commerce ou d'applications mobiles.

Les stimuli marketing

En se basant sur des techniques telles que l'électroencéphalographie (EEG), l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (Irmf) et la mesure des réponses galvaniques de la peau, le neuromarketing cherche à cartographier les réponses cérébrales et physiologiques des individus face aux stimuli marketing. Les stimuli marketing comprennent divers éléments visant à influencer les consommateurs. « Cela englobe des publicités télévisées et en ligne, l'emballage des produits (packaging), la musique de marque, et les expériences en magasin.

Les témoignages clients, les campagnes sur les réseaux sociaux, les réductions et les événements de marque sont également des stimuli clés. Ces éléments cherchent à susciter des réponses émotionnelles ou cognitives, formant ainsi une stratégie holistique pour influencer le comportement d'achat. Chaque stimulus est minutieusement conçu pour créer une connexion significative avec les consommateurs », affirme Sdiri.

Selon elle, dans un paysage commercial de plus en plus compétitif, la capacité à comprendre ce qui motive réellement les décisions d'achat devient un avantage stratégique majeur. C'est là où le neuromarketing entre en jeu. En analysant les réponses émotionnelles et cognitives des consommateurs, les marques et les entreprises peuvent ajuster leurs stratégies pour créer des expériences client plus personnalisées, mémorables et, surtout, efficaces.

Tout dépend des réponses émotionnelles

Une des principales raisons pour lesquelles le neuromarketing gagne du terrain est son accent particulier sur l'émotion. Les études montrent que les décisions d'achat sont souvent imposées par des réponses émotionnelles plutôt que par une analyse rationnelle. Comprendre comment un consommateur ressent un produit, une publicité ou une expérience devient ainsi un élément essentiel pour les marketeurs modernes. « Des géants mondiaux comme des marques connues de boissons gazeuses, de chaussures de sport et bien d'autres, ont déjà adopté le neuromarketing avec succès. En comprenant comment les consommateurs réagissent émotionnellement à leurs campagnes, ces marques ont pu affiner leurs messages pour créer un impact plus puissant », confirme l'experte internationale en digital et e-business.

Sdiri a exploré en détail comment le neuromarketing peut être intégré dans les stratégies marketing des marques tunisiennes, mettant en lumière des exemples concrets, des statistiques éloquentes et des étapes clés pour réussir cette transition vers une approche centrée sur les émotions.

L'éclat de certaines marques

Plusieurs géants mondiaux ont déjà embrassé avec succès le neuromarketing. Leur clé du succès réside dans la compréhension profonde des réponses émotionnelles des consommateurs. L'exemple type est la campagne phare d'une marque de chaussures sportives, mettant en vedette un célèbre joueur américain de football. Avant même le lancement, cette marque a utilisé le neuromarketing pour sonder les méandres du cerveau des consommateurs, confirmant ainsi que la campagne susciterait des réactions émotionnelles puissantes.

Mais au-delà des campagnes publicitaires, le neuromarketing offre une voie nouvelle pour analyser les données et prendre des décisions éclairées. Les entreprises tunisiennes peuvent intégrer des méthodes neuromarketing à l'analyse des résultats pour obtenir des insights plus profonds sur le comportement des consommateurs. L'exemple de cette marque de chaussures sportives illustre comment cette approche peut non seulement guider le choix des ambassadeurs et la création de campagnes mais également renforcer l'impact émotionnel sur le public. Pour élaborer une stratégie de neuromarketing, il faut définir clairement les objectifs de la campagne en identifiant les émotions à susciter chez les clients. Il est nécessaire de sélectionner les techniques appropriées, telles que l'EEG ou l'Irmf, en fonction des buts spécifiques.

Il est obligatoire de créer des stimuli pertinents en se basant sur les résultats des études neuromarketing pour concevoir des publicités impactantes. Il faut également, effectuer une collecte de données minutieuse en utilisant des méthodes neuromarketing pour mesurer les réponses physiologiques. Enfin, analyser les données avec précision et adapter la stratégie en conséquence et itérer continuellement pour rester en phase avec les évolutions du marché, a affirmé l'experte.

Revenons à l'exemple de la compagnie de chaussures sportives qui a ouvert la voie à ce type de marketing, démontrant comment le neuromarketing peut être la clé du succès. Pour les marques tunisiennes, l'appel à l'innovation résonne haut et fort. Pour adopter le neuromarketing dès aujourd'hui, il faut comprendre profondément les émotions des consommateurs ou utilisateurs, et choisir des ambassadeurs qui captivent l'esprit, et créer des campagnes qui transcendent le traditionnel.

« La révolution neuromarketing est une opportunité pour les marques tunisiennes pour sculpter l'avenir de l'expérience client. Plusieurs compagnies ont tracé le chemin, maintenant c'est à nous de nous distinguer dans cette ère nouvelle du marketing. Ne soyez pas simplement témoin, soyez l'acteur qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. L'avenir de votre marque commence ici et maintenant », conclut Abir Jlassi Sdiri.