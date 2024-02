Madagascar: Élections législatives - Vers un match Rossy contre Fidy TMH et Raboussa dans le IVe arrondissement

La compétition pour la course à Tsimbazaza a bel et bien commencé. Pour le IVe arrondissement de la capitale, l'affiche s'annonce intéressante, avec un probable match Rossy contre Fidy du TMH et Raboussa.

Plus que 19 semaines et les citoyens choisiront ceux qui devraient les représenter à l'Assemblée nationale pour la prochaine législature. D'un côté, tous les états-majors politiques ont déjà les yeux rivés sur ce grand rendez-vous, tout en échafaudant le plan parfait pour pouvoir obtenir le plus grand nombre de sièges possible afin de se faire entendre et peser politiquement. De l'autre côté, l'opinion publique scrute avec intérêt le profil de ceux qui veulent entrer en lice pour cette compétition qui s'annonce intéressante.

Des noms commencent d'ailleurs à circuler. Dans le IVe arrondissement de la capitale, en dehors du traditionnel match Tiako i Madagascar (TIM) - Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRD), celui qui opposera certainement le député Paul Bert Rahasimanana dit Rossy, au président du Tanora Miandrandra ny Hoaviny, Désiré Rafidimanana ou Fidy TMH et Niry Marie Michel Rakotondrabe dit Raboussa constituera un match dans le match.

Famille politique. Depuis deux législatures, Rossy a porté haut l'étendard orange dans le IVe arrondissement. Inamovible, il a su asseoir sa notoriété en politique après avoir enchanté différentes générations sur ses tubes. Compagnon de première heure du président Andry Rajoelina, depuis près de deux ans, ses relations avec sa famille politique se sont dégradées. Outre son clash avec l'ancienne ministre de la Communication et de la culture, le député du IVe arrondissement a pris ses distances avec le TGV et ceux qu'il considère comme des « arrivistes » ou encore des « parvenus ».

Frustré de voir ceux qui ont fait le « tolona », la manifestation qui a conduit le changement de régime en 2009, écartés du pouvoir, Rossy a proliféré des discours de plus en plus virulents. Avec toutes ces péripéties, des personnes bien placées dans l'instance dirigeante des « oranges » auraient déjà indiqué qu'ils ne veulent plus compter sur Paul Bert Rahasimanana. Ils ont déjà leur poulain pour briguer au moins un siège dans cette circonscription. À moins que Rossy se présente à Ankazobe, il va ainsi entrer en compétition directe avec son ancienne famille politique.

Tandapa. Afin de recomposer ce vide que le député Rossy a laissé, les oranges miseront sur Désiré Rafidimanana ou Fidy TMH. Dans sa carapace de néophyte, Fidy Be a côtoyé depuis au moins ces cinq dernières années la haute sphère de la politique malgache. Tandapa, enfant du palais, il a pu gagner rapidement la confiance du président Andry Rajoelina et s'affiche en public avec fierté avec les grandes figures du parti TGV. Des sources proches de Désiré Rafidimanana assurent qu'il sera bien candidat aux prochaines législatives. Après avoir fait parler de lui durant les moments les plus difficiles des manifestations du Collectif des candidats, durant les mois d'octobre et de décembre, Fidy TMH aspire à participer aux débats démocratiques au sein de l'Assemblée nationale à l'issue des prochaines législatives.

Éparpillement des voix. Après une législature marquée par une large participation des artistes, Niry Marie Michel Rakotondrabe dit Raboussa pourrait également faire ses débuts en politique en entrant en lice aux législatives du 29 mai. Notre interlocuteur a indiqué que le rappeur qui a grandi à Anosibe aurait l'ambition de se présenter dans le district de Tana 4 sous la bannière du parti Freedom. En tout cas, cette compétition entre Rossy, Fidy et Raboussa risque d'affaiblir le camp de la majorité qui n'est pas à l'abri d'un éparpillement des voix. Ce qui profitera bien évidemment au candidat du Tiako i Madagasikara qui ambitionne de faire carton plein dans les 6 arrondissements de la capitale.