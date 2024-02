Ile Maurice: Invasion de lézards de Madagascar - Des écoliers verts de peur

La peur peut prendre des formes insoupçonnées. Pour les élèves d'une école primaire à Vacoas, elle s'est matérialisée sous la forme de gros lézards verts, une espèce invasive venue de Madagascar. Ces créatures, qui peuvent mesurer jusqu'à 25 cm à l'âge adulte, se sont infiltrées dans les couloirs de l'établissement, semant la terreur parmi les écoliers, et perturbant leur quotidien de manière inattendue et désagréable. Les témoignages de parents et d'enfants reflètent l'impact de cette situation sur le quotidien de ces derniers, allant jusqu'à affecter leur santé physique et émotionnelle.

Une maman, visiblement préoccupée, raconte l'histoire poignante de sa fille, qui refuse catégoriquement d'utiliser les toilettes de l'école par crainte de rencontrer ces lézards effrayants. Cette peur intense a conduit certains enfants à réduire leur consommation de liquides tout au long de la journée, pour éviter d'avoir à revivre une expérience traumatisante. «Ces lézards sont partout, y compris dans les toilettes. Je ne veux pas les voir», avoue une élève. Les témoignages affluent, révélant l'ampleur du problème.

Certains enfants, terrifiés à l'idée de croiser ces reptiles, ne boivent presque pas, risquant la déshydratation, rien que pour éviter les toilettes. Une mère témoigne de l'impact sur sa fille : «Elle refuse d'aller aux toilettes toute la journée à l'école. Quand elle rentre à la maison, elle se plaint de maux de ventre insupportables.» Une autre mère partage son expérience : «Ma fille se plaignait de douleurs abdominales après avoir passé du temps à l'école. Je l'ai emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une infection urinaire. Ces lézards ont transformé une simple journée d'école en cauchemar pour elle.»

%

(Le lézard vert malgache peut mesurer jusqu'à 25 cm à l'âge adulte.)

Pourtant, malgré les plaintes de parents et d'élèves, la direction de l'école n'apporte aucune solution concrète à ce problème croissant. Les lézards continuent leur invasion, s'installant dans les moindres recoins de l'établissement, perturbant l'apprentissage et compromettant la santé des élèves. L'école, en tant qu'environnement censé être sécurisé et propice à l'apprentissage, est devenue un lieu de stress et d'appréhension pour ces écoliers. Les parents, quant à eux, sont confrontés à une situation délicate, se sentant impuissants face à la peur et à l'angoisse de leurs enfants. «Il est impératif que des mesures immédiates soient prises pour résoudre ce problème, et restaurer un environnement d'apprentissage sain et sécurisé pour tous les élèves», disent ces parents.

Sollicitée, la responsable de l'établissement indique suivre cette situation de près mais ne sait pas comment faire pour éliminer cette espèce envahissante. «Nous avons essayé de mettre des produits pour les faire partir mais cela ne marche pas. Nous allons envoyer une requête au ministère de l'Éducation», dit-elle. Au niveau du ministère de tutelle, on affirme ne pas être au courant de cette invasion de lézards verts, précisant que le nettoyage et l'entretien de l'établissement ne relèvent pas de sa responsabilité mais de celle de l'école qui devrait avoir sa propre équipe de nettoyage.

Ce gros lézard vert que nous voyons de plus en plus un peu partout ne doit pas être confondu avec nos petits geckos verts endémiques, 100 % locaux, qui eux ne dépassent pas 10-12 cm. Le gros gecko vert malgache a été introduit à Maurice dans les années 90 comme animal de compagnie puis relâché intentionnellement dans la nature. Par la suite, il s'est reproduit et a été retrouvé aux quatre coins de Maurice, involontairement déplacé par des personnes. Il n'existe aucune technique connue pour le contrôle efficace et l'élimination de cette espèce envahissante de notre biodiversité.