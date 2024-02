Ile Maurice: L'AMB promet que le problème sera réglé ce week-end

Depuis quelques semaines, des maraîchers se plaignent de la qualité des pommes de terre fournies par l'Agricultural Marketing Board (AMB). Moonesh Nikram, un des marchands opérant au marché de Flacq principalement, déplore la qualité du féculent mis sur le marché. «D'abord, nous ne recevons pas la quantité voulue et quand nous obtenons des cargaisons, une bonne partie des pommes de terre sont avariées.»

Au niveau de l'Office du marché, on concède qu'une certaine quantité de pommes de terre émanant d'une cargaison de 458 tonnes, arrivée le 7 février en provenance de l'Allemagne et de la France, étaient de mauvaise qualité. «Il y a également des pommes de terre locales que des marchands ont conservées pendant des mois. Dans ce cas-là, ce n'est pas de notre faute. Par rapport aux pommes de terre importées qui sont avariées, nous n'avons pas pénalisé les marchands car nous les avons mis en vente à Rs 20 le kilo contre Rs 41. Cela, pour leur permettre de faire le tri et de jeter les pommes de terre avariées.» Néanmoins, selon notre source, l'AMB attend l'arrivée d'une cargaison de 2 324 tonnes de pommes de terre de la Chine, les vendredi 23 février et samedi 24 février. «Ce sera de la pomme de terre de bonne qualité.»

Notre source ajoute que cette cargaison attendue est l'équivalent d'au moins six semaines de consommation. Il souligne que durant le week-end dernier, une étude effectuée auprès de différents marchés de l'île a démontré qu'il n'y avait pas de pénurie d'oignons ni de pommes de terre.

Arrivée d'une cargaison de giraumons et de lalos de Rodrigues

L'AMB attend pour bientôt l'arrivée d'une cargaison de giraumons et de lalos, de même que des limons de Rodrigues. Chaque année, Rodrigues envoie des légumes et des fruits à Maurice, notamment le giraumon et le lalo. Les limons sont importés régulièrement et d'autres fruits comme le fruit de la passion et le pamplemousse proviennent aussi de Rodrigues. Pour les limons, l'importation peut atteindre jusqu'à 15 à 20 tonnes annuellement. Par contre, pour les légumes, elle se situe entre deux et trois tonnes.