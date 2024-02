Ile Maurice: Hunsoo - «Si des régions sont affectées par de grosses averses, nous y interdirons les mouvements»

Le vice Premier ministre et ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, a souligné qu'il a présidé le National Crisis Committee aujourd'hui. «Si le pays est en alerte II demain, il n'y aura pas d'école et si jamais des régions seront affectées par de grosses averses, nous y interdirons les mouvements.» Il intervenait lors d'une visite de site de logement de la National Social Living Development Ltd t (NSLD), à Riche-Terre, ce mardi 20 février.

Steven Obeegadoo a annoncé, lui, qu'il a été en contact avec le préfet de La Réunion aujourd'hui pour faire le point sur le cyclone Eleanor. Il agissait en tant que Premier ministre par intérim et Le ministre du Logement et du Tourisme a soutenu qu'autrefois, Maurice a été affecté par un ou deux cyclones qui causaient des dégâts, mais avec le changement climatique, le pays reçoit la visite régulière des cyclones. «Que voulez-vous, c'est le résultat du changement climatique. D'ailleurs les cyclones se forment près de Madagascar, aujourd'hui.»

176 appartements de la NSLD à Riche-Terre

Anwar Husnoo, Steven Obeegadoo et le député Salim Abbas Mamode ont effectué une visite à Riche-Terre, où 176 appartements de la NSLD sont en construction. Ces appartements sont construits sur sept arpents et seront réservés aux habitants de la circonscription de Port-Louis Maritime/Port-Louis Est (no 3).

C'est la compagnie DLB qui procède à la construction de ces appartements. Pourquoi la construction à Riche-Terre ? C'est en raison d'un manque de terrains dans la circonscription. Les travaux ont bien avancé. Ce sont des maisons à étage de deux chambres à coucher avec toutes les infrastructures. Un tracé pour le jogging et la marche, un espace commercial, une place de taxis et des facilités sportives sont aussi prévues. Les maisons seront livrées avant la fin de cette année.

Steven Obeegadoo a aussi annoncé la construction de 224 unités à Arsenal.