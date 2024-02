Ile Maurice: Les nouvelles cartes d'identité émises la semaine prochaine

Les personnes qui se sont rendues dans les centres pour obtenir soit leur première carte d'identité soit pour en réclamer une deuxième, voire une troisième, hier, seront les premiers bénéficiaires de la nouvelle carte d'identité nationale. En effet, la Mauritius National Identity Card (MNIC) Unit a procédé à un soft launching de la nouvelle carte hier. Comme pour toute demande d'une telle carte, cela prend au minimum huit jours. Donc, ce sera au début de la semaine prochaine que ceux qui ont fait la demande, hier, seront les premiers détenteurs de la nouvelle carte.

Il est prévu que le Premier ministre procède officiellement au lancement de la nouvelle carte à la fin de cette semaine. Le ministre de la Technologie, Deepak Balgobin, tiendra probablement une conférence de presse ce samedi pour fournir tous les détails sur la nouvelle carte.

Durant le week-end dernier, les employés de la MNIC Unit ont été appelés à effectuer des tests des nouvelles cartes. D'ailleurs, ils sont à pied d'oeuvre depuis la fin de janvier quand tous les centres MNIC de Maurice et de Rodrigues avaient fermé leurs portes. Ils ont rouvert hier.

Une chose est sûre : il n'y aura pas de conversion de masse des cartes d'identité comme cela avait été le cas en 2013. On se rappelle que tous les Mauriciens avaient été appelés à remplacer leurs anciennes cartes d'identité émises depuis 1986. La nouvelle carte sera accordée à ceux qui atteignent l'âge de 18 ans, aux senior citizens qui ont 60 ans, surtout pour pouvoir voyager gratuitement en autobus et en métro, et aussi à ceux qui refont une demande, en raison de la perte de l'ancienne carte, aux femmes qui se marient et à ceux qui changent de nom de famille.

C'est le consortium franco-mauricien Thales-Harel Mallac Technologies qui a eu le contrat pour ces nouvelles cartes, au coût de Rs 374 millions. La nouvelle carte contiendra une puce et un code-barres qui permettront sa validation avec un lecteur et une application mobile, et elle sera sécurisée. Une autre option est celle de la signature digitale. Il nous revient toutefois que ce ne sera pas obligatoire. Donc, les actuelles cartes d'identité seront toujours valides et il faudra des années pour qu'une majorité de Mauriciens puissent détenir la nouvelle carte. Pour toute perte de carte d'identité, le nouveau détenteur doit payer Rs 350 et, pour les seniors, ce sera Rs 200. Les cartes d'identité sont émises à Port-Louis, Rose-Hill et Flacq, et à Port-Mathurin, à Rodrigues.

À noter qu'il y a eu des polémiques autour de la nouvelle carte, notamment sur un éventuel pot-de-vin dont le bénéficiaire aurait été un ministre, mais qui ne s'est pas avéré par la suite. Il y a aussi eu des questions parlementaires autour de ce projet et le Premier ministre a fourni la justification de la nouvelle carte, tout en critiquant l'ancien régime d'avoir investi plus d'un million de roupies dans l'actuelle carte d'identité.