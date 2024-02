Ile Maurice: Aneeta Ghoorah devient «Ombusdperon for Children»

Aneeta Ghoorah a prêté serment comme Ombusdperson for Children devant le président de la République, Pradeep Roopun, hier. Elle remplace Rita Venkatasawmy, qui a quitté ce siège en décembre, un poste qu'elle occupait depuis 2015. Aneeta Ghoorah n'est pas une inconnue. Elle a eu une longue carrière au sein du ministère de l'Éducation, notamment. D'ailleurs, elle a été directrice de l'Éducation avant cette nomination.

Elle a débuté sa carrière dans l'enseignement après avoir obtenu plusieurs diplômes et une maîtrise en chimie moléculaire à Marseille. Elle est également détentrice d'un International Diploma in Educational Planning and Administration de New-Delhi. La nouvelle Ombusdperson for Children a débuté sa carrière en tant qu'enseignante pour le compte du ministère de l'Éducation et a vite gravi les échelons. Elle a été rectrice adjointe et rectrice au Droopnath Ramphul Secondary School, puis au Mapou State Secondary School et au GMD Atchia Secondary School. C'est en 2007 qu'elle est passée à l'étape supérieure en devenant directrice adjointe à l'Éducation et finalement directrice de la zone 3. Elle a aussi été la directrice de la Primary & Curriculum Development Evaluation, une unité chargée d'avaliser les ouvrages scolaires.

Selon nos informations, la nouvelle Ombudsperson for Children a également été la secrétaire générale de la Commission nationale mauricienne de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle est aussi impliquée auprès de nombreuses organisations gouvernementales, notamment celles oeuvrant pour la protection de l'environnement.