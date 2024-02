Sénégal: Projet de construction d'une usine de production d'engrais - Le Bos du Pse et Petrosen Trading et Services signent un partenariat

Me El Ousseyni Kane, Directeur général du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal Emergent - Bos, et Manar Sall, Directeur général de Petrosen Trading & Services ont signé, lundi 19 février 2024, dans les locaux du Bos, un protocole d'accord et de convention portant sur l'évaluation de l'impact du projet de construction d'une usine de production d'engrais dans le cadre de la stratégie d'industrialisation et de souveraineté alimentaire du Sénégal.

Selon un communiqué de presse, l'étude d'impacts économiques sera conduite par le Bos-Pse au bénéfice de Petrosen Trading & Services et permettra de quantifier l'impact économique du Projet à travers la valeur ajoutée et les emplois qu'il pourrait générer durant les principales phases de sa mise en oeuvre, à savoir la construction (Epc) et l'exploitation (O&M).

Retombées attendues: La réalisation de ce projet d'urée participera à l'atteinte de l'objectif national d'autosuffisance alimentaire, rééquilibrera la balance commerciale nationale et améliorera sensiblement la disponibilité en urée mais aussi en Npk, via la fabrication d'engrais de mélange. L'usine d'urée permettra au terme la création jusqu'à 4000 emplois en phase de construction et jusqu'à 400 emplois en phase d'opération.

Les autres impacts attendus sont une amélioration de la productivité agricole et un effet d'entrainement de plusieurs branches des secteurs primaires et secondaire.