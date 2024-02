Afrique: L'UEMOA représente la quatrième plus grande économie en Afrique (Cnuced)

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced) sort un rapport intitulé "Examen de la politique d'investissement (Epi)" dans l'Uemoa.

Dans ledit rapport, il est relevé que l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) est une des régions avec la croissance la plus rapide d'Afrique et recèle un grand potentiel.

Ensemble, le rapport confie que les huit économies qui composent l'Uemoa représentent un marché de 137 millions de personnes et un Produit intérieur brut (Pib) d'une valeur de 175 milliards de dollars, soit environ 9 % du marché de l'Afrique subsaharienne.

Le bloc forme une économie ouverte, la quatrième plus grande en Afrique, note le rapport. Selon lequel la croissance économique réelle moyenne a été robuste dans presque tous les pays de l'Union durant la dernière décennie.

A l'en croire, cette croissance se chiffre en moyenne à 6,9 % par an entre 2012 et 2021, plaçant l'Uemoa devant toutes les autres communautés économiques régionales africaines, incluant la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac) et la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui cite la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) relève enfin que la croissance du Pib réel de l'Union devrait être de 5,6 % en 2022 et s'établir à 6,5 % en 2023.