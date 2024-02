Afrique: CAN 2025 - Le tirage au sort du tour préliminaire prévu mardi au Caire

Finie la Coupe d'Afrique des nations CAN 2023, place à présent à la prochaine édition, la CAN 2025, prévue au mois de juillet au Maroc. La Confédération africaine de football (Caf) et la Fédération internationale de football association (Fifa) se sont mis d'accord sur l'organisation de cette 35ème édition de la CAN pendant l'été.

C'est dans cette logique que la CAF va procéder au tirage au sort du tour préliminaire de cet évènement, ce mardi 20 février, en son siège, au Caire, en Egypte.

La qualification pour la CAN Maroc 2025 se déroulera en deux tours : un tour préliminaire de 8 pays les moins classés et un deuxième tour de 12 groupes de 4 équipes, soit un total de 48 équipes.

Les équipes les moins classées selon le classement de la Fifa qui doivent commencer la course au niveau préliminaire sont : Eswatini, Libéria, Soudan du Sud, Île Maurice, Tchad, São Tomé et Príncipe, Djibouti, Somalie. Les 8 pays s'affronteront deux-deux en aller et retour, à partir du mois de mars prochain. Les 4 qualifiés à l'issue de ce tour préliminaire, rejoindront les 44 autres pour être répartis en 12 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe de ce deuxième et dernier tour, seront alors qualifiés pour la CAN Maroc 2025.

CHAN: les éliminatoires débutent au mois de juillet

Pour ce qui concerne la prochaine édition du Championnat d'Afrique des nations Chan Kenya-Ouganda-Tanzanie 2024, la compétition sauf changement, se jouera au mois de septembre. Les éliminatoires commenceront au mois de juillet pour le premier tour, et au mois août pour le second. Les nations suivantes sont engagées. UFOA A (8 nations) : Cap Vert, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Sénégal, Sierra Léone. UFOA B (7 nations) : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Nigéria, Togo. UNIFFAC (7 nations) : Cameroun, Centre-Afrique, Tchad, Congo, RD Congo, Guinée Équatoriale, Gabon. COSAFA (11 Nations) : Angola, Botswana, Comores, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe. CECAFA (9 nations) : Burundi, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda. UNAF (4 nations) : Algérie, Libye, Tunisie, Maroc.