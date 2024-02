Congo-Kinshasa: 10ème édition de la fête du livre - Le Go du festival a été donné à la Halle de la Gombe

Le samedi 17 février 2024 à la Halle de la Gombe, a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 10ème édition de la fête du livre, qui se déroulera du 17 au 24 du mois en cours. Au menu de ce festival, les offrandes poétiques, la lecture théâtralisée, la performance voix, le concert et bal.

Les amoureux de la lecture ont répondu présent au lancement de cet évènement annuel, créé en 2013, et qui met en avant les oeuvres littéraires et leurs auteurs à travers différentes activités et spectacles organisés pour redonner aux gens le goût de la lecture.

Dans son mot de circonstance, Henry Kalama, Directeur Général de l'Académie des Beaux-arts, a loué cette initiative car, pour lui, les livres nous font découvrir les différentes civilisations et nous plongent dans un monde plein d'imaginations. "Si tous les arts sont des moyens d'expression, les livres demeurent un support particulier, qui conserve et véhicule les cultures des peuples du monde. Les livres sont des lieux de mémoire, ils nous mettent en contact avec le monde réel et imaginaire.

Lieu d'accumulation des connaissances, les livres participent à la construction de l'univers commun. Ils vivifient nos cultures qui sont des sources de référence partagée... Evidemment, qui dit livre dit aussi culture de lecture. Voilà pourquoi, je voudrais remercier ici, les écrivains qui nous font voyager à travers leurs écritures", a déclaré Henry Kalama, tout en soulignant que la nature est un puissant vecteur qui alimente notre imagination, qui éveille notre curiosité, nous incite à penser et à traverser le monde dans ses différentes facettes au point de nous pousser à déclarer que "ceux qui ne lisent pas, ne voyagent pas".

Pour clôturer cette cérémonie d'ouverture de la 10ème édition de la fête du livre, plusieurs poètes des différentes origines, ont enchanté le public avec des poèmes aux rimes effrénés, pour le grand bonheur de l'assistance.