Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club intensifie les entraînements, le play-off démarre dans deux semaines

La phase de play-off du 29ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), démarre enfin, le vendredi 1er mars prochain, soit dans deux semaines, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu, dans la province du Maniema, avec le match Maniema Union - Dauphins Noirs.

L'AS V.Club entre en lice le 3 mars contre les Aigles du Congo, au stade Tata Raphaël, à Kinshasa. Mais en attendant, V.Club a intensifié les entraînements au terrain de l'Université de Kinshasa (Unikin).

L'équipe de Bana Véa qui a repris les entraînements depuis plus de trois semaines, a livré deux matches amicaux samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte contre respectivement Diables Noirs du Congo et Céleste de Mbandaka. Les deux matches se sont soldés par le même score de 2-1, en faveur de V.Club. Contre Diables Noirs à partir de 13h, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score en premier par le truchement de Moïse Nkounka (18ème), Djo Issama Mpeko va égaliser sur coup-franc (25ème), avant que Jacques Bakulu (78ème) ne marque le but de victoire.

En deuxième match contre Céleste FC, le public va assister au même scénario, où V.Club sera de nouveau mené au score, avant que le même Jacques Bakulu (44ème) n'égalise pour son équipe. Alors qu'on jouait les temps additionnels, Patrick Banza (91ème) va marquer le deuxième but pour sceller la victoire de son équipe.

Par ces deux succès, V.Club poursuit sa série de 8 matches sans défaite toutes compétitions confondues. La dernière défaite des Moscovites remonte au 18 novembre 2023, sous la gestion de Mme Bestine Kazadi.

A l'issue de la phase de groupes, V.Club a terminé en deuxième position avec 34 points, derrière Maniema Union premier avec 43 unités. Ensuite, Dauphins Noirs et JSK se sont pointés avec respectivement 32 et 29 points. Dcmp 6ème au classement avec 21 points, ne jouera pas cette phase de play-off. Dans l'autre groupe de Lubumbashi, c'est Mazembe, Lupopo, Lubumbashi Sport et Don Bosco qui sont qualifiés pour le play-off.