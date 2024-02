Maroc: M. Miraoui s'entretient à Bruxelles avec la Commissaire européenne à l'Innovation

Bruxelles — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, s'est entretenu avec la Commissaire européenne à l'Innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse, Iliana Ivanova, des moyens de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Au cours de cette rencontre, vendredi à Bruxelles, les deux parties ont échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation dans les domaines d'intérêt commun, se félicitant du bilan de coopération dans ces domaines, indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Le ministre a, à cette occasion, insisté sur l'importance de co-construire avec l'Union Européenne (UE) des programmes de formation spécifiques aux talents et aux compétences dans la perspective de répondre aux besoins futurs du Maroc et des pays européens, tout en considérant la portée participative africaine.

Il a également soulevé la nécessité d'encourager davantage la mobilité des étudiants, des doctorants, des chercheurs et du personnel administratif, notamment dans le cadre du Programme ERASMUS+, relève le communiqué.

Par ailleurs, les deux Parties ont convenu de poursuivre les discussions pour la pérennisation du Programme PRIMA "auquel la participation du Maroc est remarquable et qui constitue un modèle de coopération régionale impliquant le Maroc et l'UE", souligne la même source.

Cette rencontre a été organisée en marge de la Conférence ministérielle relative au Dialogue multilatéral sur les principes et valeurs de la coopération internationale en matière de Recherche et Innovation, organisée à Bruxelles les 15 et 16 février courant par la Présidence belge du Conseil de l'UE.