Afrique: Ouverture au Caire du 3ème Forum mondial de la culture de la paix juste avec la participation du Maroc

Le Caire — Les travaux du 3ème Forum mondial de la culture de la paix juste se sont ouverts, mardi au Caire, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de présidents de parlement, de politiciens, de ministres, d'intellectuels et de personnalités culturelles et médiatiques issus de plusieurs pays arabes et étrangers, dont le Maroc.

Organisé par la Fondation culturelle Abdulaziz Saud Al-Babtain autour du thème "La paix juste en faveur du développement", cet événement de trois jours compte parmi ses participants l'ancien diplomate et secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaïssa, ainsi que les intellectuels et académiciens, Abdelilah Belkeziz et Abdelhak Azzouzi.

Selon les organisateurs, ce Forum vise à renforcer la volonté humaine sincère d'instaurer une paix juste, de la diffuser et de porter la voix de la raison et de la sagesse pour rendre inaudible celle de l'appel à la guerre partout dans le monde.

Pour ce faire, le Forum examinera les moyens à même d'encourager le développement au niveaux régional et international, à travers la consécration de la culture du dialogue, de l'entente et de la paix, le renforcement des valeurs d'équité, d'égalité et des droits communs, qui constituent les fondements constants du développement durable dans toutes les régions du monde sur les plans politique, économique, social, culturel et institutionnel.

%

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture et de l'Information du Kowait, Abdul Rahman Al-Mutairi a indiqué que ce Forum joue un rôle important dans le processus de paix en vue de créer un environnement propice à même de promouvoir le développement, grâce au dialogue et à l'échange d'idées entre intellectuels et créateurs.

Ce Forum vise également à "transcender les frontières" en examinant l'ensemble des questions liées au développement, a ajouté le ministre, affirmant que la Fondation Abdulaziz Al-Babtain est "un point de rencontre" entre les différentes cultures.

Il s'agit aussi d'une occasion pour servir l'humanité en consolidant la paix afin que le monde puisse parvenir au développement, à la quiétude et à la prospérité, a-t-il dit, estimant que la culture est "le meilleur moyen pour unifier les nations".

Au programme de ce Forum figurent six panels dédiés à "la question du développement et de la paix juste", "la paix et le développement institutionnel", "la paix et le développement social", "la paix et le développement culturel", "la paix et le développement économique" ainsi que "les expériences et perspectives de la paix et du développement".

La Fondation culturelle Abdulaziz Saud Al-babtain avait organisé une première édition de ce Forum sur le thème de l'éducation à la paix pour la protection du patrimoine culturel, à la Cour internationale de Justice (La Haye aux Pays-Bas) en juin 2019, ainsi qu'une deuxième édition en mars 2022 à La Valette (capitale de Malte), au sujet de la gouvernance en faveur de la paix juste.