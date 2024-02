Maroc: Trophée Hassan II 2024 - La participation de grands noms du golf consacre le Royaume comme destination golfique de choix (organisateurs)

Rabat — Les organisateurs de la 48è édition du Trophée Hassan II et de la 27è édition de la Coupe Lalla Meryem de golf ont affirmé, mardi, que la participation de grands noms de la discipline à l'édition 2024 consacre le Royaume comme destination golfique de choix à l'échelle internationale.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat pour présenter ces deux événements sportifs, le président du PGA Champions Tour, Miller Brady a souligné que l'attractivité du Trophée Hassan II pour les meilleurs joueurs de golf au niveau mondial démontre le rayonnement et la réputation dont jouit cette manifestation sportive internationale depuis plus de 50 ans.

Il a indiqué que le Trophée Hassan II connaîtra une rude concurrence cette année, notamment avec la participation du champion en titre, le Canadien Stephen Ames, aux côtés d'anciens vainqueurs, comme l'Écossais Colin Montgomerie, sacré en 1997, et l'Espagnol Santiago Luna, recordman du tournoi avec trois victoires (1998, 2002 et 2003).

Pour sa part, le 2ème vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG), Hassan El Mansouri, a noté que cette 48è édition du Trophée Hassan II, organisée sous le thème "Le retour des champions", sera exceptionnelle.

Selon lui, cette édition sera exceptionnelle parce qu'elle est également organisée cette année sous la bannière du PGA Champions Tour, qui se déroule dans quelques pays seulement en dehors des Etats-Unis d'Amérique, dont le Maroc.

%

Les juniors sont aussi à l'honneur lors du "Pro-Am Hassan II Kids Cup by First Tee" qui réunira des équipes composées de joueurs professionnels du PGA Tour Champions et du Ladies European Tour et de jeunes golfeurs du programme national "First Tee Morocco", a ajouté M. El Mansouri.

Il a, par ailleurs, relevé que la 27è édition de la Coupe Lalla Meryem sera remarquable avec la participation de cinq golfeuses marocaines, dont quatre professionnelles, à savoir Inès Laklalech qui a signé une saison 2023 exceptionnelle et marqué l'histoire du golf national en franchissant le cut lors du LOTTE Championship, une compétition du LPGA Tour tenue en avril dernier à Hawaii, devenant ainsi la première golfeuse marocaine et arabe à s'illustrer lors d'un tournoi du LPGA Tour, Maha Haddioui, double représentante du Maroc aux Jeux Olympiques (Rio de Janeiro 2016 et Tokyo 2020) et Lina Belmati, championne du Maroc en 2022.

Il a fait savoir que Sofia Cherif Essakali qui, du haut de ses 13 ans, sera la plus jeune golfeuse du la Coupe Lalla Meryem et la seule golfeuse amateur de cette manifestation sportive.

De son côté, la golfeuse professionnelle Inès Laklalech a exprimé sa joie de participer, pour la troisième fois consécutive, à la Coupe Lalla Meryem, ajoutant qu'elle espère réaliser un résultat positif dans cette compétition, en particulier après ses récentes prestations dans les différents tournois.

A noter que le Maroc reste à ce jour le seul pays à organiser, dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu une épreuve masculine et autre féminine inscrites dans les calendriers européens de golf.

Les deux tournois bénéficient chaque année d'une retransmission télévisée qui touche plus de 650 millions de foyers sur les cinq continents.