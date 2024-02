Cameroun: Roger Milla - « Eto'o évincé de la fecafoot, je me tairai sur le football camerounais »

L'avenir de Samuel Eto'o Fils au sein de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) est devenu un sujet brûlant, suscitant des réactions vives au sein de la communauté footballistique du pays. Et parmi les voix les plus influentes à s'élever en faveur du maintien d'Eto'o au sein de l'instance faîtière du football camerounais, celle de l'ambassadeur itinérant Roger Milla résonne avec force.

Dans une déclaration publique, l'icône du football camerounais, Roger Milla, a clairement affirmé que si Samuel Eto'o Fils venait à être évincé de la Fecafoot, il ne participerait plus aux débats ni aux discussions concernant les affaires du football dans le pays. Cette déclaration retentissante met en lumière l'importance que revêt la présence d'Eto'o au sein de l'instance dirigeante du football camerounais, non seulement en tant que joueur légendaire, mais aussi en tant que figure emblématique et rassembleuse pour la communauté footballistique nationale.

Depuis sa retraite en tant que joueur, Samuel Eto'o s'est engagé activement dans le développement et la promotion du football au Cameroun, et sa présence à la Fecafoot a été perçue comme un élément crucial pour l'avancement de la discipline dans le pays. Son expérience internationale, sa vision et son engagement en font un atout précieux pour l'instance dirigeante, selon ses partisans.

La déclaration de Roger Milla met également en lumière les enjeux et les tensions qui entourent la gouvernance du football au Cameroun. Les débats sur la transparence, la démocratie et la gestion des ressources ont souvent agité la Fecafoot, et le sort d'Eto'o au sein de l'instance semble cristalliser ces questions complexes.

À l'heure où le football camerounais cherche à se réinventer et à se hisser au plus haut niveau sur la scène internationale, la question de la gouvernance et de la composition de la Fecafoot revêt une importance capitale. La déclaration de Roger Milla illustre le poids symbolique et politique que représente la présence de Samuel Eto'o Fils au sein de cette institution, et souligne les enjeux cruciaux auxquels le football camerounais est confronté dans sa quête de succès et de renouveau.

