Maroc: A New York, une exposition collective met en avant les liens multidimensionnels entre le Maroc et les Etats-Unis

New York — Le vernissage d'une exposition collective mettant en avant le rapprochement multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis a eu lieu, lundi soir au siège du Consulat du Maroc à New York, en présence d'une pléiade de personnalités du monde de l'art, des médias et de la diplomatie.

Placée sous le signe "Récit d'une rencontre transatlantique", l'exposition réserve une place de choix à la fusion harmonieuse entre les expressions artistiques visuelles qui distinguent le Royaume et les Etats-Unis, deux pays amis liés par une alliance historique qui remonte au 20 décembre 1777.

Par le truchement des oeuvres d'artistes venus du Maroc, du Canada et de différentes parties des Etats-Unis, ce rendez-vous a braqué les projecteurs sur une créativité collective qui rend hommage à la richesse des cultures et des idées des deux côtés de l'Atlantique et qui donne la pleine mesure au pouvoir transcendant de l'art et de l'imagination.

Initiée par le Consulat du Royaume dans la métropole américaine, en collaboration avec la Royal Air Maroc (RAM), le College of Staten Island et la City University of New York (CUNY), cette exposition, à travers les toiles d'artistes visuels aux talents avérés comme Hanan Zdeg, Elham Soufi, Mostapha Naffi, Mbarek Bouali, Jamal Ouadi et Abdelilah Ennassef, reflète l'essence de l'héritage culturel maroco-américain, ainsi que les idéaux de la paix, de la coexistence et du dialogue qui font la marque distinctive du Royaume.

Il s'agit, selon ces artistes, d'une fusion de styles, de techniques et de perspectives qui renseigne sur le pouvoir du partage et de la communication que procure le langage universel de l'art et qui permet de transcender les fossés culturels et de favoriser le rapprochement et le vivre-ensemble.

Inaugurant l'exposition, le Consul général du Maroc à New York, Abdelkader Jamoussi a mis en avant les relations séculaires qui unissent le Maroc et les Etats-Unis, rappelant que le Royaume a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Amérique en 1777.

Il a estimé que de cet événement, qui coïncide avec le Presidents Day célébré aux Etats-Unis, vise à promouvoir l'échange culturel et les vertus de la compréhension et du rapprochement pour l'intérêt des deux peuples et pays amis.

Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès l'ONU, Omar Hilale a indiqué que l'art et la culture permettent de jeter des passerelles entre le Maroc et les Etats-Unis, deux pays qui se démarquent par leur diversité, notant que la culture est "l'élément unificateur de l'humanité" pour édifier un monde débarrassé des conflits et des divisions.

Il a relevé que l'expression artistique et culturelle peut également servir un rôle important dans le cadre de la diplomatie parallèle pour défendre les intérêts suprêmes du Royaume, avec à leur tête la première cause nationale.

Abondant dans le même sens, les artistes participant à cette exposition ont souligné l'importance primordiale de l'art dans la promotion des facettes culturelles et civilisationnelles d'un Maroc ancré dans l'authenticité et ouvert sur la modernité.

Ponctuée par des chants gnaouis interprétés par Maâllem Hassan Hakmoun, cette exposition d'art a également vu la participation du chargé de mission au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Mustapha El Mourabit, ainsi que des membres de la communauté juive marocaine établie à New York.

La cérémonie s'est clôturée par la remise de prix à des compétences marocaines qui se sont distinguées dans leurs domaines d'activité aux Etats-Unis.