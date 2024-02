Cameroun: Interdiction du forum sur la famine dans le grand nord - Rupture entre Paul Biya et Cavaye Djibril ?

La présidence de la République a interdit la tenue d'un forum sur la famine dans le grand Nord. Le président de l'Assemblée Nationale cache mal sa désapprobation. La presse spécule sur la rupture entre la première et la troisième personnalité du pays.

Le forum sur la famine dans le Grand Nord avait pour objectif de sensibiliser le public à la crise alimentaire qui sévit dans la région. La région de l'Extrême-Nord est l'une des régions les plus touchées par la famine, en raison de l'insécurité causée par les attaques terroristes de Boko Haram. Des organisations de la société civile, des activistes et des journalistes ont vivement critiqué l'interdiction du forum, affirmant que cela témoignait d'une volonté de censure et de museler les voix dissidentes.

Cette information a été relayée suite à un courrier adressé le 9 février 2024 par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, au directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale Paul Biya a officiellement interdit l'organisation par Cavaye Yeguié Djibril d'un forum sur la famine dans le Grand-Nord.

Pour comprendre l'origine de ce forum, il faut se rappeler que le 6 janvier 2024, lors de la cérémonie de présentation des voeux à Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, a attiré l'attention du chef de l'État sur la situation de famine dans le Grand-Nord. Il a informé Paul Biya qu'il avait déjà commencé à distribuer du mil aux populations touchées par la famine. Le président a répondu en demandant une « réflexion sur le sujet ». Cependant, en coulisses, Paul Biya a finalement décidé d'interdire le forum sur la famine, ce qui a été confirmé par le courrier du secrétaire général de la présidence.

Suite à cette décision, le président de l'Assemblée nationale a publié un communiqué de presse annonçant le report de l'événement prévu pour le 14 février 2024. Dans ce communiqué, il a informé les habitants des régions septentrionales du Cameroun que la réunion serait reportée à une date ultérieure. Il s'agit donc d'un désaveu de Paul Biya, intervenant à quelques jours de la rentrée parlementaire de la session de mars 2024. La situation de famine reste préoccupante, mais le forum prévu pour aborder cette question a été annulé officiellement.

Pour le journal L'Indépendant, paraissant à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, dans le Septentrion on parle dejà de « Le forum qui divise » Le président de l'Assemblée nationale n'aurait pas digéré l'interdiction par la présidence de la République du forum sur la famine au Nord qu'il s'apprêtait à organiser. Pour de nombreux observateurs, ce n'est plus l'amour parfait entre Paul Biya et Cavaye Djibril.