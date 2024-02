Cameroun: Absence de bilan - La fecafoot sous le feu des critiques après l'élimination des lions indomptables

Déjà trois semaines se sont écoulées depuis l'élimination prématurée du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, et pourtant, aucune nouvelle n'a été communiquée concernant le bilan de la compétition au niveau de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT).

Cette absence de communication contraste fortement avec les attentes des supporters des Lions Indomptables, qui espéraient des explications et des mesures concrètes après cette déception sportive. Tout comme après la récente participation à la Coupe du Monde au Qatar, où la FECAFOOT avait également tardé à tirer les leçons de l'échec de l'équipe nationale.

Cette inertie de la FECAFOOT soulève des questions quant à sa capacité à assumer ses responsabilités et à prendre des décisions importantes pour l'avenir du football camerounais. En effet, l'absence de bilan officiel prive les acteurs du football et le public d'informations cruciales sur les raisons de l'échec de l'équipe nationale, ainsi que sur les mesures envisagées pour y remédier.

Les supporters et les observateurs du football camerounais expriment leur frustration face à cette situation, appelant la FECAFOOT à plus de transparence et d'engagement envers la communauté footballistique du pays. Pour beaucoup, il est essentiel que la FECAFOOT prenne rapidement des mesures pour corriger les lacunes qui ont conduit à l'élimination des Lions Indomptables, afin de restaurer la confiance et de préparer au mieux l'équipe pour les prochaines échéances.

Dans un contexte où la compétition footballistique en Afrique est de plus en plus relevée, il est impératif que la FECAFOOT agisse avec diligence et responsabilité pour permettre aux Lions Indomptables de retrouver leur lustre et de représenter dignement le Cameroun sur la scène internationale.

