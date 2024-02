Cameroun: Rc Lens - As Monaco - Face-à-face électrique en ligue 1

Ce dimanche 25 février au stade BOLLARD-DELELIS à Lens l'on assistera à une rencontre de la 23ème journée de LIGUE 1 de France qui s'annonce très âpre et à pression au vu des positions des uns et des autres au classement. De vives émotions et du spectacle à vivre et donc le leader des Paris sportifs mettra tout en oeuvre pour donner du sourire aux meilleurs à travers Supergooal !

Le duel RC LENS - AS MONACO est la courroie de transmission pour rendre la semaine moins stressante mais merveilleuse. Un face à face qui sera de toute évidence âpre, intense et surtout plaisant entre deux clubs qui ont presque les mêmes ambitions et qui se donnent à fond pour arriver à leur fin. Avec sa cote de 2.31 et évoluant sur son terrain devant un public chaud bouillant, RC LENS sixième au classement en lutte pour les places européennes est donné favori de ce match et compte le démontrer sur le terrain en disposant de son adversaire qui n'est pas une foudre de guerre et obtenir le résultat qui lui permettra de se rapprocher petit à petit de son objectif. Les coéquipiers de Brice SAMBA qui ont connu une phase Aller difficile ont su se remettre en question et comptent rester dans la nouvelle dynamique avec des résultats satisfaisants.

Pour l'AS MONACO quatrième au classement avec sa cote de 2.84 il faudra s'attendre à une belle opposition lors de ce face à face qui constitue une petite finale pour les deux protagonistes. Les coéquipiers de WISSAM BEN YEDDER et TAKUMI MINAMINO tenteront de relever la tête pour créer la surprise en allant jouer à fond leur chance dans ce match et espérer ramener un résultat afin d'oublier la défaite à domicile lors de la dernière journée. La tâche ne sera pas facile mais il faudra compter avec les monégasques qui ont besoin de se rassurer dans cette dernière ligne droite du championnat.

Ce sera d'ailleurs ce sera le 32ème match toute compétition confondue entre ses deux clubs avec un avantage pour l'AS MONACO qui enregistre 10 victoires contre 9 pour le RC LENS et 12 matchs nuls. Qui prendre le dessus lors de ce nouveau duel, là reste toute la question.

