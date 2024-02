Congo-Kinshasa: Chez l'Informateur Kabuya ce week-end - Sama Lukonde réitère sa détermination à accompagner la vision de Félix Tshisekedi

Face à Augustin Kabuya Tshilumba, Informateur désigné pour identifier une nouvelle majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réaffirmé, ce week-end, à Hilton Hôtel, sa ferme détermination et son engagement sans faille à soutenir le Président Félix Tshisekedi pour la réussite de sa seconde mandature à la tête de la RD. Congo. Il a assuré que tout son regroupement reste mobilisé, dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation, pour oeuvrer en faveur de l'avènement d'un Congo plus uni, fort et prospère, tel que voulu et souhaité, vivement, par les congolais, tout au long de ce nouveau quinquennat.

« Conformément à la Constitution de la République, il a plu au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer un Informateur en la personne de l'Honorable Augustin Kabuya, Secrétaire Général de l'UDPS et Membre du présidium de l'Union sacrée, de faire un travail pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus dans cet exercice simplement pour des questions de formalité, car nous étions déjà organisés comme formation politique AB et Mosaïques qui comprend la Force Agissons et Bâtissons et deux autres regroupements, notamment l'A2A et l'AM2.

Nous avions déjà affirmé notre appartenance non seulement à l'Union sacrée, mais aussi nous nous sommes engagés dans le combat électoral pour la victoire du candidat n°20 qui a pu l'emporter et qui a prêté serment comme président de la République, le 20 janvier dernier. Il s'agit de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo », a indiqué Sama Lukonde, au terme des échanges. Il a poursuivi par salué la qualité des discussions ayant caractérisé son passage chez l'Informateur, en prélude de la mise en place du Gouvernement issu des élections du 20 décembre 2023.

« Et donc, nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis. Mais, ici, ce n'est qu'un échantillon de cette force. Nous avons été accueillis et nous avons posé des actes qui nous ont été demandés par l'Informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Pour le reste, je pense que c'est à lui que revient la primeur de donner tous les détails du travail qu'il va effecteur à Son Excellence Monsieur le Président de la République », a précisé, sereinement, l'Honorable Sama Lukonde Kyenge, l'Elu de Kasenga, dans le Grand Katanga.