Congo-Kinshasa: Route Nationale n°4 - L'Office des Routes lance les travaux de réhabilitation et de modernisation du tronçon Kisangani-Komanda-Beni

C'est un pari gagné pour le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi tshilombo. Les Boyomais vont bientôt pousser un ouf de soulagement.

Le Ministre d'Etat en charge des ITP, Alexis Gisaro, a procédé au nom du chef de l'État au lancement des travaux de Réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kisangani - Komanda - Béni allant de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, en passant par Bafwametinda et Komanda, au Haut-Uélé et en Ituri, jusqu'à Beni, dans la province du Nord-Kivu.

Longue de 748,50 km, cette route sera construite dans le cadre du Partenariat Public-Privé. Les travaux seront exécutés par l'entreprise China Communication Construction Company. L'Office des Routes en est le maître d'ouvrage délégué.

En bon père de famille, le Ministre Alexis Gisaro, a, de prime à bord, invité la population boyomaise à s'approprier ce projet et à faire bon usage de cet ouvrage une fois terminé.

Lors de la cérémonie à laquelle plusieurs hôtes ont pris part notamment, les partenaires de l'entreprise china communication construction company limetd, le Directeur Général de l'Office des Routes, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy n'a pas manqué de définir le contexte et le bien-fondé de ce projet routier à impact général et transnational.

« En ce jour du lancement des travaux de réhabilitation et bitumage de la Route Nationale N°4, j'aimerais, de prime abord, remercier son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat qui, depuis son accession à la Magistrature Suprême, accorde une place prépondérante au secteur routier au travers plusieurs projets initiés pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures routières. Il s'agit de la modernisation du linéaire total de la Route Nationale N°1, la modernisation de la RN2, sections Mbuji-Mayi-Kabinda Mbanga, Butembo - Kanya Bayonga, Goma - Bukavu, la modernisation du tronçon Kasindi - Beni Butembo, le remplacement progressif des ponts modulaires devenus vétustes par des nouveaux de type Matières, etc. », a laissé entendre dès l'entame de son allocution, le Directeur Général de l'Office des Routes.

Par la même occasion, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy a salué l'engagement du Gouvernement à travers le Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro présent à ladite cérémonie, pour son implication dans la recherche des financements et des partenaires, en vue de la modernisation de la RN4, dans sa section allant de Kisangani à Beni en passant par Bafwasende, Niania, Epulu, Mambasa et Komanda, objet de la cérémonie de ce jour.

« Cette cérémonie est pour nous une occasion propice pour rappeler que la Route Nationale N°4 est d'un grand intérêt socio-économique pour notre pays la RDC. Avec un linéaire total de 1 577 km, la nationale N°4 est une section de la Transafricaine Lagos au Nigeria - Mombasa - Kenya qui est restée en terre battue jusqu'à ce jour, hormis le tronçon Erengeti - Beni (60 km) revêtue en 2009. Cette situation bloque le développement de la Grande Province Orientale. Ceci malgré les multiples interventions en terre, notamment sur financement de la Banque Mondiale dans le cadre du Projet Pro-Routes et le Fonds National d'Entretien Routier (FONER) dans le cadre de l'entretien. Ceci prouve à suffisance les limites des routes en terre battue dans les zones à forte pluviométrie », a renchéri le premier ingénieur conseil du gouvernement congolais.

Pour sa part, Vincent TSHONGO, Chef du projet de l'entreprise CCCC, a soutenu qu'il s'agit d'un projet sous régional et intégrateur qui s'inscrit dans la nouvelle position de la RDC au niveau de la Communauté d'Afrique de l'Est.

Cette cérémonie qui a réjouit la population de Kisangani et ses environs a connu la participation de plusieurs Directeurs des services sous tutelle du Ministère des ITP dont les Directeurs Généraux. du FONER, de L'OVD et de l'ACGT.

Le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la RN4 s'avère, à tout point de vue, une véritable cure de jouvence au cri de ralliement des populations de la Tshopo, Ituri et Nord-Kivu, sans oublier les pays voisins dont la Tanzanie et l'Ouganda.

Bien avant le lancement des travaux, la délégation venue de Kinshasa avec à sa tête le Ministre d'Etat des ITP accompagnée de la Gouverneure, a visité la nouvelle aérogare de Bangboka construit selon les normes internationales.