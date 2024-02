Maroc: Laâyoune Learning Center au service du développement des compétences innovantes des jeunes

Laâyoune — Le centre de formation Laâyoune Learning Center (LLC) relevant de la Fondation "Phosboucrâa", dédié à la qualification des compétences, fournit des services à ses adhérents dans le cadre des programmes innovants, diversifiés et adaptés qui encouragent l'auto-développement, l'autonomisation et l'auto-emploi des jeunes, en particulier dans l'entrepreneuriat.

Fondé en 2014, Laâyoune Learning Center joue un rôle central dans le renforcement des compétences des jeunes, des femmes et des entrepreneurs en herbe dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, favorisant ainsi leur développement personnel et professionnel.

Ce centre de formation vise à encadrer, orienter et renforcer les capacités des jeunes diplômés ou non diplômés, porteurs de projets ou en quête d'apprentissage de skills souhaitant se lancer dans des activités commerciales, industrielles ou artisanales.

Dans ce sillage, le centre esquisse des formations à caractère multidisciplinaire, dont le dessein de doter les jeunes porteurs de projets ou d'idées innovantes d'outils efficients contribuant au développement socio-économique durable de la région.

Le LLC a également pour but de soutenir les très petites entreprises (TPEs) et startups et promouvoir les activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois au profit des femmes et des jeunes, afin de contribuer au développement de la région.

Il tend aussi à renforcer les capacités des associations et coopératives locales, dans l'optique d'améliorer la rentabilité et la qualité des services et partant créer un tissu associatif actif et structuré.

L'approche genre dans les programmes de formation de Laâyoune Learning Center demeure prioritaire, en ce sens qu'il veille à ce que les femmes ciblées soient dotées de tous les outils d'autonomisation économique leur permettant d'intégrer un réseau qui contribuerait au renforcement des structures de l'économie sociale et solidaire dans la région.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable des relations publiques à Laâyoune Learning Center, Mohamed Abbak a souligné que ce centre répond aux besoins des jeunes et des femmes de la région et assure le développement de leurs compétences, l'objectif étant d'encourager les projets innovants à fort impact social, de propulser les jeunes aux commandes et de relever au grand jour leurs talents.

Dans cette lignée, M. Abbak a indiqué que le Centre propose des contenus pédagogiques de sensibilisation à l'entrepreneuriat et d'autres formations intégrées et minutieusement étudiées, favorisant l'insertion sur le marché du travail, selon une approche inclusive et collaborative.

Ayant la volonté d'encourager les jeunes à participer activement à la vie publique, le centre organise des rencontres, des conférences, des ateliers culturels et des formations en langues étrangères au profit de ses adhérents, a-t-il enchainé.

Approchés par la MAP, plusieurs bénéficiaires se sont félicités des prestations du centre, appelant ainsi l'ensemble des jeunes de la région à croire en leur capacités et à y adhérer pour faciliter leur orientation professionnelle.

Toutes les formations proposées par le centre sont gratuites et passent par le dépôt physique ou en ligne de dossiers de candidature, s'en suit des séances de communication et des entretiens de motivation pour sélectionner les candidats aux programmes de formations appropriés que ce soient fondamentales, techniques ou entrepreneuriales.

En somme, Laâyoune Learning Center étoffe sans cesse son offre de services pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, d'autant plus qu'il dispose d'un portefeuille de formations et de programmes ayant permis d'asseoir des activités diversifiées et d'entretenir des rapports étroits avec les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial au niveau de la région.