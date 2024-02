Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La CENI encourage les femmes à concourir au poste de gouverneur

Plus de deux semaines après le début du dépôt des candidatures de gouverneur et vice-gouverneur de province, la Commission électorale indépendante (CENI) au Sud-Kivu dit n'avoir enregistré aucune candidature féminine au poste de titulaire sur les six déjà reçues. Ainsi, elle encourage les femmes du Sud-Kivu à se lancer dans la course au gouvernorat.

« Six mandataires qui sont venus déposer jusque hier les dossiers de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y a trois candidats indépendants et trois autres des regroupements politiques. De ces six candidats, il n'y a pas une seule candidature de gouverneure femme », a regretté, mardi 20 février, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Pius Bikungu.

Il exhorte les femmes à postuler :

« Nous profitons de cette occasion pour sensibiliser les femmes, pour que les femmes puissent profiter de cette occasion pour postuler, parce que nous n'avons pas vu de femmes candidates gouverneures et pourtant les femmes ont la capacité et elles sont capables de travailler aussi comme gouverneure ».

Pius Bikungu a aussi rappelé que « si une femme postule comme gouverneure, sa candidature sera exemptée de la caution du paiement de dix millions de francs congolais exigés aux candidats à ce poste ».