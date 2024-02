Afrique Centrale: Nord-Kivu - La France condamne la poursuite des offensives du M23 avec le soutien du Rwanda

La France a condamné, mardi 20 février, la poursuite des offensives du M23 avec le soutien du Rwanda au Nord-Kivu.

Son ministère des Affaires étrangères a exprimé cette indignation sur son site internet.

Il a ainsi recommandé à ce mouvement rebelle de cesser immédiatement le combat, et se retirer de toutes les zones qu'il occupe au Nord-Kivu, conformément aux décisions prises dans le cadre du processus de Luanda (Angola).

Le Gouvernement français a également exigé au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et de se retirer du territoire congolais.

La France a en outre invité l'ensemble des groupes armés à mettre un terme aux violences dans cette partie du pays.

« La France est très préoccupée par la situation dans l'Est du Congo, dans le Nord Kivu et en particulier autour de Goma et de Saké. Les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et la situation des populations civiles sont inadmissibles », a-t-il fait savoir.

Pour l'Hexagone, les FARDC devront cesser toute collaboration avec les FDLR.

Paris réitère son plein soutien aux processus régionaux de médiation pour trouver une solution négociée au conflit.

La position de la France vis-à-vis de la crise sécuritaire de l'Est de la RDC intervient deux jours après que le Président angolais, Joao Lourenco a tenté de renouer le dialogue entre la RDC et le Rwanda.

C'était en marge du 37e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine, à Addis-Abeba (Ethiopie).

Le Chef de l'État angolais, a proposé un dialogue direct entre ses homologues du Rwanda et de la RDC pour mettre fin au conflit entre ces deux pays voisins.

Par ailleurs, il s'est dit inquiet de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, qui, selon lui, risque d'affecter non seulement la RDC et le Rwanda mais également toute une vaste région, qui englobe non seulement la région des Grands Lacs mais aussi la SADC, puisque la RDC fait également partie de ce bloc régional.