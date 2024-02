Niger: Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la Patrie - Plus de 7.512.930.928 francs Cfa collectés en 4 mois d'activités

La présidente du Comité de gestion du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (Fssp), Mme Brah Réki Djermakoye a animé le 19 février 2024, un point de presse au siège dudit fonds sis à l’ancien immeuble du ministère des Finances. Rapporte aniamey.com. Au cours de cette rencontre, ajoute la source, la présidente du Fssp, à la date du lundi 19 février 2024, les contributions volontaires enregistrées s’élèvent à 4.937.748.085 francs, soit 67% de l’ensemble des ressources qui sont à ce jour mobilisées par le comité de gestion. « Au titre de la première catégorie de prélèvement, l’ordonnance portant création du Fssp a prévu 30% sur la rubrique appui à l’énergie, 50% sur la rubrique marquage des produits pétroliers, 25% sur la rubrique pétrolâtes et 25% sur la rubrique Arcep », a rappelé la présidente.

Ainsi, pour l’ensemble de cette catégorie de rubrique qui constitue 77 % des prélèvements, le fonds a enregistré un montant de 1.925.275.441 francs Cfa. S’agissant du prélèvement de 10 % sur les redevances qui sont versées par les opérateurs de téléphonie mobile et la poste au niveau de l’agence de régulation, 303.891.110 francs Cfa ont été enregistrés au titre de ces prélèvements, à la date du point de presse.

« Nous avons enregistré à ce jour un montant de 16.276.017 francs sur le prélèvement de 10 francs sur les recettes provenant de la redevance de régulation versée à l’autorité de régulation de la commande publique. Ensuite, sur le prélèvement de 10 % sur les tickets de transport terrestre, de péage et un prélèvement de mille francs sur les tickets de transport aérien, nous avons enregistré un montant de 19,965.100 francs. Pour les prélèvements de 10 francs sur les appels et les souscriptions aux forfaits Internet et voix, après un peu moins d’un mois d’exécution, nous avons enregistré la somme de 269.885.02 francs », a ajouté Mme Brah Réki Djermakoye.

Selon la présidente du Fssp, sur le prélèvement de 10 francs sur la taxe de nuitée d’hôtel, un montant de 417.020 francsCfa a été enregistré. En ce qui concerne les autres catégories de prélèvement telles que le prélèvement de 10 % sur les redevances versées par les opérateurs de radiodiffusion et de télévision National et International à l’agence de régulation de la communication, les prélèvements de 10 % sur les montants de toutes les exonérations d’impôts accordé par l’État, la présidente a indiqué que ces statistiques sont pour l’instant indisponibles. En résumé, à ce jour le Fonds a enregistré un montant global de 7.512.930.928 francs Cfa dont 6.135.377.238 francs en numéraire, chèques et espèces soit 82% des ressources et un montant de 1.377.553.690 francs en nature, soit 18% des ressources mobilisées par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la Patrie.