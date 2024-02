Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 21 Février 2024

Côte d’Ivoire : Obsèques du Président Bédié - Tidjane Thiam met en place les comités d’organisation

Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a créé les différents comités pour l’organisation des funérailles de l’ex-Chef d’État, Henri Konan Bédié. Dans un communiqué rendu public le lundi 19 février 2024, à Abidjan, le porte-parole du Pdci-Rda, Soumaïla Brédoumy, a fait savoir que ces différents comités ont pour objectif d’assurer au Président Henri Konan Bédié des obsèques à la dimension de l’homme qu’il fut pour le Pdci-Rda et pour la Côte d’Ivoire. Ainsi, ont été créés un comité de coordination, un comité de supervision, un comité d’organisation pratique, 15 comités en charge de la coordination et de la mobilisation territoriale, un pour chacun des 14 districts de Côte d’Ivoire et un pour l’étranger. Le comité de coordination de ces obsèques sera présidé par Tidjane Thiam avec le Prof. Cowppli-Bony, comme conseiller spécial », a précisé Soumaïla Brédoumy. Les obsèques du Président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023, vont débuter fin avril et début mai.

Guinée : Dissolution du gouvernement - Les secrétaires généraux et directeurs de cabinet reprennent les rênes des ministères

La page du gouvernement de transition dirigé jusqu’hier par le Dr. Bernard Goumou a été « définitivement » tournée. Les Directeurs de Cabinet et les Secrétaires Généraux ainsi que leurs adjoints ont repris officiellement le mardi 20 février 2024, les rênes des différents départements ministériels. Jusqu’à la mise en place de la prochaine équipe gouvernementale, ils sont chargés de la gestion et de l’évacuation des affaires courantes, a appris Africaguinee.com. Ce mardi 20 février 2024, ils ont été reçus par le ministre Secrétaire Général à la Présidence, le Général Amara Camara pour recevoir les toutes premières « consignes » post gouvernement Goumou. Peu d’informations ont filtré de ce conclave. Mais selon certaines indiscrétions, les échanges entre le Général Amara Camara et ses « hôtes » ont été axés fondamentalement sur la gestion rigoureuse des affaires courantes de l’Etat. (Source : africaguinee.com)

Niger: Fond de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie- 7.512.930.928 francs Cfa collectés après 4 mois d’activités

La présidente du Comité de gestion du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (Fssp), Mme Brah Réki Djermakoye a animé, le 19 février 2024, un point de presse au siège dudit fonds sis à l’ancien immeuble du ministère des Finances. Cette sortie médiatique des membres du Fssp vise à dresser le bilan de quatre mois d’activités. Selon la présidente du Fssp, à la date du lundi 19 février 2024, les contributions volontaires enregistrées s’élèvent à 4.937.748.085 francs, soit 67% de l’ensemble des ressources qui sont à ce jour mobilisées par le comité de gestion.( Source :aniamey.com)

Togo : Expo 2023- A Doha, le Togo présente ses atouts horticoles

Le Togo était à l’honneur samedi 17 février dernier à l’Exposition internationale d’horticulture 2023 (Expo 2023 Doha) qui se déroule actuellement au Qatar. Cette journée marquée par la montée des couleurs et l’exécution des hymnes nationaux du Togo et du Qatar, a été présidée par le Secrétaire général de l’Expo 2023 Doha, Mohammad Ali Al-Khouri.L’occasion pour Yakpey Comlan Nomadoli, Secrétaire général au ministère du commerce, représentant le ministre à cette manifestation de mettre en lumière les efforts du gouvernement visant à améliorer la production agricole, tout en mettant l’accent sur la préservation de l’environnement. (Source : alome.com)

Bénin : Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent - Un bilan très positif 4 ans après

Une centaine de chefs d’entreprises et représentants de gouvernement et d’organisations du Bénin, Burkina, Ghana, Sénégal, Ouganda se sont réunis au cours d’une cérémonie de remise de prix pour célébrer les champions et entreprises du secteur privé qui ont contribué à la lutte contre le paludisme à travers l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent ». Neuf entreprises et trois champions dont l’Honorable Aké Natondé du Bénin, Kenneth Mugisha président de « Malaria Free Uganda » et Samuel Asiedu Agyei, Directeur d’Anglogold Ashanti Malaria (AGAMAL) au Ghana ont été reconnus pour leurs contributions significatives à la hauteur de 6 millions de dollars en nature et financière pour la lutte contre le paludisme entre 2021 et 2024.Selon l’Oms, malgré les efforts mondiaux soutenus pour faire baisser les cas de paludisme, 249 millions ont été recensés en 2022, dont 94% en Afrique subsaharienne. Cette maladie pourtant évitable et traitable a causé 608 000 décès dans le monde. (Source : acotonou.com)

Gabon : Secteur minier- Le président de la transition donne des directives clés

Le président de la transition et Chef de l’État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu une réunion ce mardi 20 février 2024, au Palais Rénovation avec monsieur Gilles Nembe, ministre des mines. L’audience a été l’occasion pour le ministre de présenter un rapport exhaustif sur le fonctionnement de son ministère et de recevoir des instructions du Chef de l’État concernant plusieurs dossiers prioritaires. Parmi les points abordés, il est question de la lutte contre la vie chère à travers une révision des prix des matériaux de construction, ainsi que de la nécessité d’accroître la transparence dans la gestion des grandes mines. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Religion - Baisse du coût du Hadj 2024 pour les pèlerins du Burkina Faso

Suite à des concertations entamées après le communiqué N°000007/MATDS/CAB/SP-SPR du 05 février 2024 fixant le coût initial du Hadj 2024 à trois millions deux cent soixante-seize mille cinq cents (3 276 500) francs Cfa, le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso annonce une baisse de cinquante mille (50 000) Fcfa sur les prestations saoudiennes, a-t-on appris ce mardi 20 février 2024.Dorénavant, le coût du Hadj 2024 est établi à trois millions deux cent vingt-six mille cinq cents (3 226 500) Fcfa, hors frais pour le mouton qui demeure à la charge du pèlerin. Le Ministre exhorte les agences de voyages et de tourisme à rembourser la différence de cinquante mille (50 000) Fcfa à tous les pèlerins ayant déjà effectué le versement initial. (Source :aouaga.com)

Sénégal : Tourisme - À Saly, l’incertitude née du report de la présidentielle atténue l’activité touristique

Les risques de violence consécutifs au report de l’élection présidentielle sénégalaise ont engendré un net recul de l’activité touristique à Saly (ouest), a appris l’Aps des professionnels de ce secteur.« On avait commencé à nous sortir des difficultés depuis l’année dernière, mais la situation actuelle du pays nous plonge de nouveau dans la grisaille », témoigne Amadou Basse, le président de l’Association des bars, cafés et restaurants touristiques du Sénégal.Des touristes attendus dans cette ville très touristique ont annulé ou reporté leur voyage, selon Moussa Gadji, dirigeant d’une association d’artisans. ‘’Nous avons des amis qui devaient venir, mais ils ont annulé leur réservation parce qu’ils ont eu peur de venir à cause de ce que les médias disent de la situation politique sénégalaise’’, dit M. Gadji. (Source : Aps)

Algérie : Justice internationale- L’Afrique du Sud et Algérie s'expriment devant la Cij au sujet de Gaza

Depuis le 19 février, la Cour internationale de Justice (Cij) débat de la légalité de l’occupation israélienne. Les juges doivent rendre un avis juridique sur cette question, comme l’a demandé l’Assemblée générale de l’Onu en décembre 2022.Les délégations de plus de cinquante États défilent au palais de la Paix à La Haye pour défendre leurs positions. Ce 20 février, c'est le tour de l’Afrique du Sud. (Source :Rfi)