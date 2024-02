Cote d'Ivoire: Obsèques du Président Bédié - Tidjane Thiam met en place les comités d'organisation

Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a créé les différents comités pour l’organisation des funérailles de l’ex-Chef d’État, Henri Konan Bédié. Rapportent des sources proches dudit parti.

Dans un communiqué rendu public le lundi 19 février 2024, à Abidjan, le porte-parole du Pdci-Rda, Soumaïla Brédoumy, a fait savoir que ces différents comités ont pour objectif d’assurer au Président Henri Konan Bédié des obsèques à la dimension de l’homme qu’il fut pour le Pdci-Rda et pour la Côte d’Ivoire.

« En vue de l’organisation des obsèques de notre regretté Président Henri Konan Bédié, le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a pris le lundi 19 février 2024, des décisions organisant la participation du Pdci-Rda à ces obsèques. Ainsi, ont été créés un comité de coordination, un comité de supervision, un comité d’organisation pratique, 15 comités en charge de la coordination et de la mobilisation territoriale, un pour chacun des 14 districts de Côte d’Ivoire et un pour l’étranger. Le comité de coordination de ces obsèques sera présidé par Tidjane Thiam avec le Prof. Cowppli-Bony, comme conseiller spécial », a précisé Soumaïla Brédoumy.

Aussi, il a ajouté que « le ministre Niamien N’Goran a été nommé superviseur général des obsèques et l’ambassadeur Kacou Gervais, président du comité d’organisation pratique. Les décisions créant ces comités et portant nomination de leurs membres ont été publiées ce jour. Le Pdci-Rda sait pouvoir compter sur tous ses militantes et militants et, au-delà, sur la population ivoirienne dans son ensemble, afin d'assurer au Président Henri Konan Bédié des obsèques à la dimension de l’homme qu’il fut pour le Pdci-Rda et la Côte d’Ivoire », indique le porte-parole de cette formation politique. Les obsèques du Président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023, vont débuter fin avril et début mai.