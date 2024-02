Afrique: Côte d'Ivoire, après le sacre, déjà de nouveaux défis pour Emerse Faé et les Éléphants

Un peu plus d'une semaine après leur victoire éclatante à la CAN 2024, les Ivoiriens continuent de savourer ce formidable sacre sur leur sol. Mais les Éléphants vont devoir déjà se tourner vers l'avenir avec les éliminatoires du Mondial 2026 et de la CAN 2025. Avec Emerse Fae officiellement à leur tête, mais certainement sans certains champions d'Afrique.

L'euphorie n'est pas encore retombée. Dix jours après la belle soirée vécue par tous les Ivoiriens avec la CAN remportée face au Nigeria, les Éléphants semblent encore sur le nuage. En tout cas, les champions d'Afrique continuent de mettre le feu sur le terrain, à l'image, ce week-end, d'Oumar Diakité, buteur avec Reims en Ligue 1, et Simon Adingra, auteur d'un doublé en Premier League avec Brighton. Mais la troisième étoile déjà accrochée sur le maillot, il faudra se tourner vers les prochaines échéances.

Emerse Faé logiquement confirmé

L'intérim d'Emerse Faé a pris fin ce 11 février, jour de la finale de la CAN 2024. Depuis ce lundi 19 février, il est désormais le sélectionneur titulaire de la Côte d'Ivoire. « Emerse était jusqu'à présent entraîneur par intérim. Il vient d'être confirmé aujourd'hui entraîneur titulaire. Emerse est le nouveau patron des Éléphants à 100% », a annoncé Idrissa Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

L'ancien adjoint a signé « un contrat de deux ans, jusqu'à la Coupe du Monde 2026, renouvelable », a ajouté le président de la FIF. Personne ne doutait de signature de celui qui a offert une troisième étoile à la Côte d'Ivoire, ce n'était qu'une question de temps, de négociations. « Nous sommes d'accord pour continuer à travailler ensemble, ce qui me semble logique, avait confié Emerse Faé au site du Monde. L'ex-joueur de Nantes devrait travailler, comme il l'a souhaité, avec le « même staff technique, dont Guy Demel » avec qui il a « une grande proximité ». Emerse Faé qui a déjà hérité d'une prime de 100 millions de francs CFA (150 000 euros) après la victoire de la Côte d'Ivoire, devrait émarger à, au moins, 65 000 millions CFA (100 000 euros) mensuels. Autant que son prédécesseur Jean-Louis Gasset, limogé après un premier tour catastrophique.

Les nouveaux objectifs

Emerse Faé va donc conduire les Éléphants pour les prochaines échéances continentale et mondiale. Le statut n'est plus le même pour les champions d'Afrique qui sont désormais au rang de la 5e équipe du continent après avoir gagné 10 places après la CAN au dernier classement Fifa. La Coupe déjà posée sur l'étagère, voilà que se profilent les éliminatoires de la CAN 2025 qui auront lieu au Maroc dans moins d'un an et demi. Les Ivoiriens ne devraient pas rencontrer de difficultés lors éliminatoires qui devraient se disputer entre septembre et novembre 2024 sur six journées avec deux rencontres par mois.

En attendant, les Éléphants vont avoir un premier rendez-vous officiel en juin avec les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce sera l'un des principaux objectifs du nouveau sélectionneur : ramener la Côte d'Ivoire à la Coupe monde à laquelle elle n'a plus participé depuis 2014, après 2006 et 2010. Bien partis avec deux victoires en deux matches, les Ivoiriens occupent la tête de la poule F à égalité de points avec le Gabon. Cela tombe bien : les champions d'Afrique vont étrenner leur trophée à Abidjan face aux Panthères pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Avec quels joueurs ?

Côte d'Ivoire-Argentine ! Cela aurait été une belle rencontre pour fêter le titre de champion d'Afrique. Mais la rencontre amicale prévue le 18 mars prochain face aux champions du monde a été annulée. Si les Éléphants ne trouvent pas un nouvel adversaire, il faudra attendre le mois de juin et les éliminatoires du Mondial 2026 pour voir la première liste d'Emerse Faé. A priori, le gardien Badra Ali, vétéran des joueurs ivoiriens (37 ans) à la CAN, n'y sera pas. Tout comme celui qui avait le brassard de capitaine en finale, Max-Alain Gradel qui est âgé de 36 ans. Les deux joueurs ont annoncé officiellement la fin de leur carrière internationale.

Serge Aurier, qui a remporté la CAN 2015 et 2024, a laissé planer le doute sur son avenir alors qu'il n'avait pas la place de titulaire assurée durant la CAN. Seko Fofana, qui a connu un début d'histoire contrariée avec les Éléphants, avant l'apothéose, a avoué le soir de la finale s'interroger sur la suite de sa carrière internationale. « Pour être honnête, je me pose énormément de questions sur mon avenir en sélection. Il y a des décisions qui vont peut-être arriver prochainement », avait confié le milieu de terrain d'Al Nassr.

En attendant, Emerse Faé devrait avoir l'embarras du choix pour ses futures listes. Même si son buteur Sébastien Haller est en train de soigner sa cheville, il a certainement entendu parler d'un certain Mohamed Bamba en Ligue 1. Ce dernier vient d'inscrire cinq buts lors de ses quatre premiers matchs avec Lorient. Ce qui n'était jamais arrivé dans le championnat de France depuis plus de 50 ans...