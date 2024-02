Afrique: Emilio Nsue prend sa retraite internationale

Emilio Nsue arrête avec la sélection. Le capitaine du Nzalang Nacional a annoncé avoir décidé de prendre sa retraite internationale. Ceci intervient quelques jours après avoir dénoncé des faits de « corruption » au sein de la fédération équato-guinéenne de football.

Sacré meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), Emilio Nsue (34 ans), prend sa retraite internationale. Une décision surprenante il y a quelques semaines, mais visiblement logique après les événements qui ont suivi la participation de la Guinée Equatoriale à la compétition continentale.

Suspension et révélations

Après la participation à la CAN, la fédération équato-guinéenne a sorti un communiqué pour annoncer l'exclusion du capitaine et d'Edu Salvador pour mauvaise conduite. Une décision qui a fait le tour du monde et qui n'a naturellement pas plu aux principaux concernés.

Dans la foulée, Nsue fait des révélations choquantes dans un live instagram. Le Capitaine du Nzalang Nacional, dénonce des malversations financières, falsification ou encore de la corruption au sein de la fédération de football du pays, et une mauvaise gestion de leur participation à la CAN.

Ce live annonçait déjà les couleurs d'une retraite internationale imminente. Car, Nsue a promis ne plus rejouer en équipe nationale tant que les hommes en charge du football dans le pays ne changent pas.

Rencontre avec la fédération

Après ces déclarations, l'Etat s'est mêlé au dossier. L'idée était de tenter de faire baisser la tension entre les différentes parties. C'est dans cette optique que le vice-président de la Guinée Equatoriale, Nguiema Obiang Mangue a organisé ce mardi, 20 février, une rencontre avec les directeurs du ministère de la Jeunesse et des Sports, la FEGUIFUT, le staff technique de l'équipe nationale et Emilio Nsue.

Selon les informations, cette rencontre se serait conclue par une réconciliation. Le capitaine aurait d'ailleurs présenté ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés par ses déclarations sur les réseaux sociaux. Mais dans la foulée, a annoncé sa retraite internationale.

Emilio Nsue, un talent offensif

il a attendu ses 34 ans pour se révéler aux yeux du monde à travers cette CAN. Emilio Nsue a été, selon plusieurs observateurs, l'un des grands acteurs de la participation remarquable du Nzalang Nacional à la CAN avec un bilan positif. Après avoir terminé premier d'une poule relevée avec le Nigéria, la Côte d'Ivoire Pays organisateur et de la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale a été stoppée dès les huitièmes de finale par la Guinée.

Parmi les rencontres les plus réussies par Emilio Nsue, le succès mémorable 4-0 face à la Côte d'Ivoire. L'attaquant avait profité de cette opposition pour inscrire le tout premier triplé, et seul d'ailleurs, de la compétition. Son pressing, son déplacement intelligent et ses appels ont perturbé les adversaires.

Emilio Nsue a débuté sa carrière internationale dans les catégories jeunes de l'Espagne (U16, U17, U19, U20 et U21). Il choisit de représenter la Guinée Équatoriale en 2013. Depuis, il a eu 42 sélections pour 23 buts marqués.

C'est désormais en club que le joueur espère continuer à se faire plaisir. L'attaquant du CF Intercity (3e division espagnole) est sur un bon bilan de 7 buts en 16 rencontres.