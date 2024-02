Algérie: Oum El Bouaghi - Le secteur économique de l'ANP dispose de ressources et d'expertises pouvant être utilisées dans divers domaines

OUM EL BOUAGHI — Les participants à un forum national intitulé: "Intégration de l'Université et de l'Armée nationale populaire (ANP) dans le développement des start-up", organisé à l'université Larbi Ben M'hidi d'Oum El Bouaghi (20 et 21 février), ont souligné mardi que le secteur économique de l'ANP "dispose de ressources, d'une expertise et d'une expérience pouvant être utilisées dans divers domaines".

Dans son allocution d'ouverture de ce forum, organisé par l'université Oum El Bouaghi et l'Association pour la culture et le savoir durable de la wilaya de Khenchela, en coopération avec la direction des fabrications militaires, le Général Tayeb L. directeur général de l'entreprise de constructions mécaniques (Khenchela), relevant de la 5è région militaire, représentant le ministère de la Défense nationale, a déclaré que le secteur économique de l'ANP "joue un rôle important dans le soutien au développement économique et technologique, et dispose d'une expertise qui peut être mise à profit dans divers domaines en coopération avec l'Université et la société civile, afin d'atteindre les objectifs économiques et technologiques escomptés".

Après avoir souligné le "rôle vital" joué par l'université dans le domaine du développement des capacités humaines et de la recherche scientifique, il a indiqué que l'union des efforts des différents secteurs "constitue une base pour parvenir au développement durable et renforcer l'économie nationale, en contribuant à la création de start-ups".

Le général Tayeb L. a également indiqué que la création d'unités de recherche et de développement au niveau du secteur économique de l'ANP, est le "point de départ des actions visant à parvenir à l'innovation et à la créativité à travers l'étude et la réalisation de projets de recherche et de développement à même de fournir des solutions nouvelles et innovantes, en mettant de plus en plus l'accent sur la technologie afin de développer de nouvelles industries et améliorer la productivité".

De son côté, le président de ce forum, et président de l'Association pour la culture et le savoir durable, Ahcine Ahmani, a indiqué, dans une allocution prononcée au cours de cette rencontre scientifique, que l'idée d'organiser le forum, a pour objectif de "développer des mécanismes d'intégration entre l'institution universitaire, l'ANP et la société civile, afin de resserrer les rangs et mobiliser les énergies pour le développement et la protection de l'économie nationale, dans le contexte des mutations qui s'opèrent dans le monde".

Le forum a été, également, marqué par deux interventions, la première est du lieutenant-colonel Mehdi B., cadre au ministère de la Défense nationale (5ème Région militaire), intitulée "Le rôle des entreprises économiques de l'ANP dans le développement de l'économie", et la seconde est du directeur de la Maison de l'intelligence artificielle de l'université d'Oum El Bouaghi, Sofiane Zaïdi, intitulée "Le rôle de l'intelligence artificielle dans la modernisation des start-ups".

Les travaux de ce forum, en marge duquel une exposition mettant en lumière des maquettes de projets développés par des unités de la direction des fabrications militaires et par des étudiants universitaires, se poursuivront mercredi avec des communications d'universitaires, d'officiers et de cadres de l'institution militaire.