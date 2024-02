Algérie: Ouargla/Aquaculture - Session de formation au profit d'une cinquantaine de jeunes

OUARGLA — Une session de formation sur l'aquaculture au profit d'une cinquantaine de jeunes a été ouverte mardi, à Ouargla, à l'initiative de la Chambre inter-wilayas de la Pêche et de l'aquaculture, a-t-on appris des organisateurs.

Les participants à la session de formation sur l'aquaculture issus des wilayas d'Ouargla, Tamanrasset, Laghouat, El Méniaâ , Djanet et Ghardaïa reçoivent des cours théoriques et pratiques sur l'aquaculture, l'ensemencement, la pisciculture, les maladies qui affectent les poissons, les méthodes de réalisation des bassins de l'aquaculture, ainsi que les techniques d'alimentation des poissons, et sur la mise en oeuvre des projets d'aquaculture, a-t-on expliqué.

Cette formation de trois jours est encadrée par des enseignants universitaires, des cadres des centres de formation et de l'annexe d'Ouargla du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, selon la même source.

La session se veut une occasion pour mettre en évidence les plus importants projets de l'aquaculture intégrée à l'agriculture réalisés dans la région. Elle permettra de généraliser cette culture et la concrétisation des projets des jeunes promoteurs, a indiqué le directeur de secteur de la pêche et des productions halieutiques de la wilaya, Salah Bouaicha.

Cette vision s'inscrit en droite ligne de la politique de l'Etat qui s'est engagé à développer la filière de l'aquaculture, comme en témoigne l'adoption de plusieurs mesures encourageantes en faveur des agriculteurs qui s'adonnent à l'activité d'élevage des poissons d'eau douce.

Il est à noter que cette formation qui se déroule à l'Institut de formation et d'enseignement professionnels Salahedine Al Ayoubi au chef lieu de la wilaya, est la première session organisée cette année en coordination avec la direction du secteur et l'annexe d'Ouargla du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture.