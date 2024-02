Afrique de l'Ouest: Fourniture d'électricité - Les pays de l'AES fédèrent leurs énergies

Des délégations de la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL), d'Energie du Mali (EDM) et de la Société nigérienne d'électricité (NIGELEC), conduites par leurs directeurs généraux, étaient autour d'une même table à Ouagadougou le mardi 20 février 2024. Ce cadre de réflexion et de partage d'expériences permettra de trouver des solutions endogènes à la fourniture d'électricité aux populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Cette rencontre stratégique de réflexion de 72h a réuni des experts en production, en transport et en commercialisation d'électricité. Il s'agira de réfléchir sur le thème : « Quelle stratégie pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'AES en énergie électrique ? ». Ce thème, qui interpelle les décideurs publics, les partenaires techniques et financiers ainsi que les techniciens du domaine de l'électricité, sera une tribune d'apport de réponses à la question de l'approvisionnement de l'énergie électrique.

Pour y arriver, les participants vont poser le diagnostic des contraintes liées à l'approvisionnement en électricité du Burkina, du Mali et du Niger afin que les autorités puissent en administrer la thérapie adéquate de concert avec les sociétés d'électricité. En outre, les experts auront pour mission de renforcer les capacités des pays de l'AES. « Nous comptons faire ce diagnostic au cours de trois jours avec les experts des trois pays à travers des groupes thématiques. Ce qui nous permettra de dresser un tableau clinique de nos systèmes électriques puis de rassembler les différentes pièces du puzzle pour mieux sécuriser notre approvisionnement en électricité », a affirmé le directeur général de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo.

A écouter les différents intervenants cette mutualisation des énergies s'impose au regard des derniers développements dans la sous-région. « C'est une rencontre qui va nous permettre de jeter les bases d'une coopération plus soutenue en matière d'énergie dans nos trois pays. Nous avons des sociétés sœurs qui vivent pratiquement les mêmes réalités, c'est-à-dire, des difficultés d'approvisionnement et d'exploitation en électricité. Ces sociétés entretenaient déjà de bonnes relations marquées par la fraternité et la solidarité, les derniers développements dans la sous-région nous recommandent davantage un rapprochement », a déclaré le DG de la SONABEL.

Les autorités des trois pays nourrissent de grands espoirs sur cette rencontre de haut niveau. Elles espèrent, à l'image du ministre des Energies du Burkina, qu'elle permettra de trouver des solutions endogènes à la fourniture d'électricité. « Il s'agira pour les trois pays liés par le destin, l'histoire et la géographie de développer des solutions et des stratégies endogènes pour garantir l'électricité aux populations déjà éprouvées par le terrorisme. C'est pourquoi je salue une fois de plus l'initiative de cette rencontre qui vise essentiellement à développer notre résilience énergétique.

Il y va de la survie de nos systèmes électriques. Autant dire que cet atelier vient à point nommé puisqu'il jette les bases d'une dynamisation de la coopération régionale en matière d'électricité basée sur la solidarité entre les pays de l'AES. Nous attendons donc des propositions claires à même de contribuer à l'élaboration d'une stratégie commune d'électrification des trois pays », a émis comme voeu le premier responsable du département de l'Energie, Yacouba Zabré Gouba.

La rencontre prendra fin demain jeudi avec des propositions à soumettre aux décideurs de l'Alliance des Etats du Sahel. Elle sera marquée par une conférence inaugurale, des séances plénières et des ateliers thématiques qui porteront sur la diversification des sources d'énergie, l'optimisation des réseaux de distribution et la promotion des énergies renouvelables dans les trois pays.