Algérie: Djelfa - Ouverture du 1er Forum international du roman-Algérie

DJELFA — Le Forum international du roman-Algérie placé sous le thème "Le roman et la construction de l'espace... mémoire, ville et exil", s'est ouvert mardi à Djelfa.

Participent à cette rencontre littéraire, première du genre en Algérie, plusieurs pays dont la Tunisie, la Palestine, le Koweït, le Soudan, l'Egypte, l'Irak, ainsi que la Jordanie et le Liban, en plus d'enseignants-chercheurs, des étudiants et des spécialistes en littérature, notamment le roman.

Des chercheurs, critiques et hommes de lettres aborderont durant cette manifestation, la réalité et les horizons du roman en Algérie et dans le monde.

La rencontre sera l'occasion de rappeler l'apport de l'Algérie à ce genre littéraire depuis "Les métamorphoses", également connu sous le titre "L'âne d'or", écrit par Apulée de Madaure (M'daourouche à Souk Ahras) au IIe siècle et considéré comme le premier roman de l'humanité, jusqu'aux romans de la jeune génération en passant par l'exceptionnelle "Nedjma" de Kateb Yacine.

Au programme de cet événement de trois jours, organisé par le ministère de la Culture et des Arts dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée nationale de la ville (20 février), des conférences et des tables-rondes autour de la thématique du Forum.