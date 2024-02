Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Lancement des travaux de l'Institut national des aveugles du pays

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, et le commandant Afrique de la Fondation Conacce Chaplain, Dieunedort Kamdem Nounga, ont posé, le 20 février, à Brazzaville la première pierre de construction de l'Institut national des aveugles du Congo.

La construction de l'Institut national des aveugles du Congo sera assurée par la Fondation Conacce Chaplain, avec l'appui du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire. « Le complexe va abriter la formation spécialisée des personnes vulnérables, notamment les aveugles et les jeunes filles en situation difficile », a indiqué la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa pour qui cette initiative est un accompagnement de la Fondation à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'action sociale 2023-2026.

Cet institut vise, en effet, à offrir un enseignement adapté aux besoins spécifiques des enfants aveugles en mettant un accent sur le développement des compétences académiques et sociales nécessaires pour réussir leur vie en société. Le complexe va abriter, entre autres, les salles de classe, un réfectoire avec une capacité d'accueil de 120 personnes, un atelier dédié aux activités pratiques et créatives, une infirmerie. « Il est important que les aveugles fassent les études dans de bonnes conditions. C'est pour cela que la Fondation Conacce Chaplain, qui assure un accompagnement au développement social, à la lutte contre les inégalités et les injustices, réalise ce projet », a fait savoir Dieunedort Kamdem Nounga.

Bien avant la pose de la première pierre, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a réceptionné les clés du Centre d'insertion et de réinsertion des enfants vulnérables rénové par la Fondation Conacce Chaplain. Ce centre, créé en novembre 2002, est une structure de protection, de prise en charge et de resocialisation des enfants en prise aux inadaptations sociales et ceux en détresse. Il fonctionne comme une structure d'accueil et d'hébergement temporaire des enfants en situation difficile. La ministre et le commandant Afrique de ladite Fondation ont, par ailleurs, signé une convention qui désormais liera les deux parties pour des actions en faveur des personnes vulnérables.