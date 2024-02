Algérie: Enseignement supérieur - Vers l'élaboration d'une stratégie de développement technologique à l'horizon 2030

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé, mardi à Alger, l'élaboration en cours d'un agenda stratégique pour la recherche scientifique et le développement technologique, devant s'étendre à 2030 et dont la mouture finale sera prête en mars.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la Conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique, le ministre a expliqué que "les chercheurs des différents centres de recherche scientifique et de développement technologique seront mobilisés pour élaborer cette stratégie, qui repose sur 6 priorités axées sur la réponse aux exigences de la société et aux défis auxquels fait face l'Algérie nouvelle".

Il a souligné, dans ce sens, que cette stratégie "devrait être axée sur la mobilisation de la recherche scientifique pour faire face aux enjeux sociétaux, développer la technologie de pointe et la relier à l'innovation industrielle, mais aussi développer l'infrastructure numérique, et poursuivre le développement de la complémentarité entre l'éducation, l'innovation et le transfert technologique, outre le renforcement de la visibilité de la recherche scientifique algérienne".

A cette occasion, M. Baddari a souligné la nécessité "pour les centres de recherche scientifique de passer de la phase de recherche et développement à la phase de fabrication et de commercialisation pour assurer le transfert de technologies sur le marché, à travers la création d'unités de fabrication et de commercialisation en plus des unités de recherche et de développement", soulignant que "l'Algérie nouvelle a fait de la recherche scientifique un pilier essentiel pour réaliser la prospérité de la société".

Pour sa part, le Directeur de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère, Mohamed Bouhicha, a souligné que les résultats de l'adoption de l'arrêté 1275 (diplôme-start-up/diplôme-brevet d'invention) étaient "positifs avec l'enregistrement de 1.400 brevets et 98 incubateurs d'affaires, ainsi que 102 centres de développement de l'entrepreneuriat et 27 maisons d'intelligence artificielle".