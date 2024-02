Algérie: Oran - Près de 250 exposants attendus au Salon international de l'industrie, énergie et exportation

ORAN — Près de 250 exposants, nationaux et étrangers, sont attendus à la 6ème édition du Salon international de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de l'exportation (Oran Invest-Expo), prévu à Oran du 4 au 7 mars prochain au Centre des conventions "Mohamed Benahmed", a-t-on appris du Commissaire de cette manifestation, Ahmed Haniche.

Le Salon regroupera pas moins de 180 entreprises nationales, privées et publiques, spécialisées dans les activités industrielles, outre des sociétés étrangères et des représentants des filières de sociétés étrangères activant en Algérie de Chine, d'Italie, du Pakistan et du Vietnam, entre autres.

M. Haniche a indiqué à l'APS que cette manifestation, qui verra une forte participation des entités économiques publiques opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'électronique et du bâtiment, "vise à insuffler une dynamique efficiente entre les différents opérateurs et à relancer le développement et le partenariat orientés vers l'investissement, outre le fait d'offrir un espace d'échange entre les professionnels et les opérateurs".

La même source a, d'autre part, fait savoir que le Salon verra la participation des représentations diplomatiques accréditées en Algérie de plusieurs pays européens et africains, dans l'optique de se rapprocher davantage des exposants et des professionnels et pour explorer les opportunités d'investissement direct et l'exportation du produit algérien".

Par ailleurs, dans le but d'inciter les étudiants et les jeunes porteurs de projets innovants, un stand a été réservé, à titre gracieux, à l'Ecole polytechnique d'Oran "EPO Maurice Audin", ainsi qu'à 15 autres porteurs de projets et d'auto-entrepreneurs de plusieurs régions du pays.

"Le but est de les rapprocher davantage des acteurs économiques et de leur permettre de trouver les opportunités de financement pour la concrétisation de leurs projets", a-t-on indiqué.

Il est à signaler que des conférences-débats devant s'articuler sur les thèmes en lien avec la modernisation de l'activité économique, le partenariat gagnant-gagnant, l'incitation à l'investissement, figurent au programme de cette manifestation organisée par l'Agence "Sunflower".

Il convient de rappeler que pas moins de 40 contrats de partenariat entre des opérateurs nationaux et étrangers et d'autres entre des opérateurs étrangers, portant sur divers segments d'activité, ont été conclus lors de la précédente édition du Salon.