Algérie: L'actualisation de la formation en sciences de l'Information et de la Communication, thème d'un colloque à Alger

ALGER — La "problématique de l'actualisation de la formation en sciences de l'information et de la Communication à l'ère des nouveaux médias" a constitué le thème d'un colloque scientifique organisé, mardi à Alger, par la faculté des Sciences de l'Information et de la Communication à l'université d'Alger 3, avec la participation de professeurs et d'experts algériens et étrangers.

La doyenne de la Faculté des sciences de l'information et de la communication, Mme Atoui Malika, a dévoilé le projet de création du département de "média numérique" pour la rentrée universitaire prochaine, ce qui permettrait aux étudiants de la Faculté, a-t-elle dit, d'"étudier les nouvelles techniques et de suivre les exigences du marché du travail médiatique, qui s'appuie sur les nouveaux médias, suivant l'orientation numérique de la stratégie de l'Etat dans ce domaine".

Elle a appelé les journalistes à s'inscrire à la plateforme numérique disponible via le site électronique de l'université d'Alger 3 pour rejoindre les ateliers de formation sur les pratiques médiatiques modernes, tel que prévu par la nouvelle loi sur l'Information qui consacre l'obligation de la formation continue pour les journalistes.

Pour sa part, le chef du département de la Communication à l'Université d'Alger 3, Karim Douadji, a évoqué l'évolution des nouvelles TIC, mettant en avant l'importance de la formation pour la formation de "journalistes compétents, en réponse aux exigences de la qualité et de la quantité du marché médiatique".

%

Dans le même contexte, le président du Colloque, Ahmed Fellag, a précisé que cette rencontre scientifique visait à "présenter une vision détaillée sur la mise à jour des programmes de formation des sciences d'information et de communication conformément à l'environnement numérique", d'autant que les changements de cet environnement "sont effrénés et difficiles à saisir à travers les outils traditionnels".

Ce colloque porte sur plusieurs sujets, à savoir, "la philosophie de la formation académique et professionnelle dans les sciences de l'information et de la communication", "l'actualisation des contenus de la formation aux exigences du nouvel environnement numérique", outre, "le développement de la formation des sciences de l'information et de la communication à travers les expériences internationales".