Cote d'Ivoire: Concert 'Bonne Année Marcory - 'Un show de zouglou et de coupé-décalé a fait vibrer les mélomanes

La tradition a été respectée à Marcory. Depuis une décennie, en début d'année, un concert dénommé "Bonne année Marcory" est offert aux populations de cette commune. Pour cette dixième édition, le premier magistrat de la commune, Aby Raoul, a invité plusieurs artistes pour souhaiter une excellente année à ses administrés. Outre ce concert de présentation de vœux, le maire a célébré les Éléphants qui ont obtenu le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (Can). L'édition 2024 de Bonne année Marcory s'est déroulée le 17 février, à l'avenue Amagou Victor, en face du Foyer polyvalent des jeunes, avec à l'affiche, le groupe zouglou Révolution et Mix Premier. À travers, entre autres, leurs titres "On est debout (hommage aux Éléphants), " Le créateur", " Erreur malheur", "Elle était belle" et la chanson qui fait danser à toutes les occasions le premier magistrat de la commune, "Sac à main". Le groupe zouglou Révolution a assuré le show, avant de laisser toute la place à une autre identité musicale ivoirienne : " le coupé-décalé".

Mix Premier, comme Révolution, a apporté de la chaleur à l'avenue Amagou Victor. Autorités communales, invités et populations venus massivement étaient tous debout et reprenaient en chœur, avec des pas de danse, les titres, " L'oracle", " Tu me connais", "L'argent", " On parlera de toi"," Trois fois saint"..., de celui qu'on surnomme dans le milieu du coupé-décalé "Papa Na mélodie" ou El Pentouro.

Bien avant ce spectacle en live, les artistes Fior De Bior, Esaïe l'original, Sarra Lyz, Abomé Léléfant, Dydy Yeman, Koko Diamant... ont fait vibrer le public, lors de cette belle fête qui, pour la mairie de Marcory, vise à permettre aux administrés de commencer dans la joie la nouvelle année.

Le député-maire a profité de ce concert, qui entre dans le cadre du projet du conseil municipal " Marcory, carrefour de la culture et du sport", pour féliciter les Éléphants. « Nos Éléphants se sont battus pour honorer la nation, pour honorer notre chère Côte d'Ivoire. Ils permettent à notre pays d'être aujourd'hui sur le toit de l'Afrique. Bravo à nos Pachydermes ! », s'est réjoui Aby Raoul. Un film de 20 minutes retraçant leur parcours héroïque a été projeté, afin de faire revivre aux populations la grande joie procurée par la sélection nationale. Le député-maire a réitéré ses remerciements à ses administrés pour leur confiance renouvelée à son égard, en l'élisant, une troisième fois, à la tête de la commune.